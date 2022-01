Elangas eleganter Treffer leitet ein: ManUnited besiegt Brentford

Manchester United hat sein Nachholspiel gewonnen und ist weiter in Reichweite der Champions-League-Plätze. In Brentford waren die Red Devils nach Wiederanpfiff eiskalt.

In Brentford erfolgreich: ManUniteds Anthony Elanga (li.), Marcus Rashford (Mi.) und Co. Getty Images

Nach dem 2:2 gegen Aston Villa konnte Manchester Uniteds Coach Ralf Rangnick wieder auf Cristiano Ronaldo setzen, der ebenso wie McTominay begann. Dafür nahm Matic auf der Bank Platz und Cavani stand nicht im Kader.

De Gea rettet mehrfach

Trotz der Rückkehr von CR7 taten sich die Red Devils gegen Aufsteiger Brentford in der ersten Hälfte schwer, für ein Erfolgserlebnis sprach zu Beginn wenig. Nur Elanga sorgte für Gefahr im Strafraum der Bees (9.). Anstatt selbst gefährlich zu werden, war der englische Rekordmeister vor allem in der Defensive gefordert. Der formstarke Keeper de Gea erwies sich dabei als starker Rückhalt: Gegen Jensen (13. und 32.) rettete der Spanier zweimal per Fußabwehr.

Das Rangnick-Team hatte insgesamt mehr Ballbesitz, wurde aber ein ums andere Mal ausgekontert und hatte beispielswiese in Minute 14 mehrfach Glück. Alex Telles rettete als Krönung vor der Linie eher zufällig gegen Bech Sörensen.

ManUnited in Hälfte zwei effizient - Eigengewächse treffen

Alles andere als Glück benötigte ManUnited dann in der zweiten Hälfte. Die Red Devils bekamen das Geschehen besser in den Griff und gingen nach einem Lattentreffer von CR7 (47.) in Führung: Der 19-jährige Elanga legte sich die Kugel selbst stark auf und köpfte das 1:0 (55.). Anstatt selbst gefährlich ausgekontert zu werden, erhöhten die Gäste wenig später selbst nach einem Tempogegenstoß - Greenwood (20) musste nach Einleitung von CR7 und Querpass von Bruno Fernandes nur noch einschieben (62.).

Brentford fand spätestens ab diesem Zeitpunkt in der Offensive kaum statt. ManUnited dagegen blieb abgezockt und markierte durch Rashford (77.) nach schöner Balleroberung von McTominay gar noch das 3:0. Für den Endstand sorgte aber Toney, der in Minute 85 zum Ehrentreffer abstaubte.

Für weiter auf Platz sieben rangierende Red Devils steht als nächstes das wichtige Ligaspiel gegen den Vierten West Ham an (Samstag, 16 Uhr). Brentford, das fünf der letzten sechs Spiele verlor, empfängt zur gleichen Zeit die Wolverhampton Wanderers.