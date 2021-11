Kein Sieger in Bremen: Werder und Köln können sich nicht absetzen

Werder Bremen und der 1. FC Köln eröffneten am Freitagabend mit einer Nullnummer den 9. Spieltag in der Frauen-Bundesliga. Beide rangieren damit weiterhin punktgleich über der Abstiegszone.

Keinen Sieger gab es zum Auftakt der 9. Runde in Bremen. Beide Mannschaften kamen nur schwer in die Gänge. Nach 18 Minuten verpasste Beckmann eine Zawistowska-Hereingabe und so die Kölner Führung, Bremen hatte durch Sehan eine große Chance (31.) - FC-Torhüterin Klett parierte glänzend. Ansonsten gab es auf beiden Seiten viel Leerlauf, mit einem 0:0 ging es in die Pause.

Tore und Karten Tore Fehlanzeige Tore und Karten Tore Fehlanzeige Werder Bremen Schiechtl (26. ), Lührßen (51. ), Dieckmann (76. ) 1. FC Köln Moorrees (21. ), Achcinska (48. ), Nietgen (67. ) Bremen Borbe - Timmermann, Ulbrich, Schiechtl , Lührßen - Gidion, Hausicke, Dieckmann - Wichmann, Sehan, Sternad Bremen Aufstellung Borbe - Timmermann, Ulbrich, Schiechtl , Lührßen - Gidion, Hausicke, Dieckmann - Wichmann, Sehan, Sternad Einwechslungen 64. Toth für Lührßen

81. Walkling für Dieckmann

81. Meyer für Sternad Reservebank Witte (Tor), Bernhardt, Weiß, Zimmer Trainer: Horsch Köln Klett - Donhauser, Nietgen , Moorrees , Rinast - Beckmann, Pfluger , Achcinska , Zawistowska - Wilde , Islacker Köln Aufstellung Klett - Donhauser, Nietgen , Moorrees , Rinast - Beckmann, Pfluger , Achcinska , Zawistowska - Wilde , Islacker Einwechslungen 46. Beck für Pfluger

74. Barrett für Wilde Reservebank Nelles (Tor), Calo, Horvat, Müller-Prießen Trainer: Glass Schiedsrichter-Team Dr. Riem Hussein Bad Harzburg Schiedsrichter-Team Dr. Riem Hussein Bad Harzburg Spielinfo Stadion Weserstadion Platz 11 Spielinfo Anstoß 19.11.2021, 19:15 Uhr Stadion Weserstadion Platz 11 Bremen

Auch danach zündeten beide Teams kein Feuerwerk. Viele Zweikämpfe im Mittelfeld prägten das Geschehen, es gab kaum zielgerichtete Aktionen Richtung gegnerisches Tor. Lediglich nach einem Standard wurde Werder durch Gidion einmal gefährlich (68.). Und der Effzeh? Der näherte sich durch Beckmann nach einer Ecke an (75.). In der Nachspielzeit hätte Köln fast noch zwei weitere Zähler entführt, ein Achcinska-Freistoß zischte aber am Tordreieck vorbei. So blieb es beim gerechten Unentschieden.