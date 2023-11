Übrigens: Schon in der vergangenen Europa-League-Saison traf Union auf Sporting Braga. Auch damals verloren die Berliner das Hinspiel (auswärts bei den Portugiesen), konnten im Rückspiel allerdings gewinnen und sich so noch an Braga vorbei in die K.-o.-Phase schieben. Mit einem Sieg heute würde man ebenfalls am Gegner vorbeiziehen, bei einem Remis würden die jeweiligen Ergebnisse am 6. Spieltag über Platz drei oder vier entscheiden.