Erste Heimniederlage der Saison: Bocholt agiert gegen Paderborn II zu ideenlos

Der 1. FC Bocholt tritt in diesem Kalenderjahr noch nicht wie ein Spitzenteam auf. Nach dürftigen 90 Minuten stand am Samstag gegen die U 21 des SC Paderborn die erste Heimniederlage der Saison zu Buche. Wegbereiter für den SCP-Sieg war ein schwerer Fehler vom Bocholter Torwart Lucas Fox.

Der 1. FC Bocholt ist im Aufstiegsrennen der Regionalliga West Alemannia Aachen dicht auf den Fersen. Doch in diesen Kalenderjahr wies der FCB mit vier Punkten aus drei Spielen alles andere als die Bilanz eines Aufstiegsanwärters aus. Gegen den SC Paderborn 07 II stand die Elf von Trainer Dietmar Hirsch also vor einer Bewährungsprobe, wollte und musste zeigen, dass sie auch weiterhin zu Recht zur Spitzengruppe gehört. Zusätzliche Brisanz: Ende August ging Bocholt bei der Paderborner U 21 mit 0:5 unter, sprach im Vorfeld selbst davon dass "da noch eine Rechnung offen ist". Im Gegensatz zum jüngsten 2:0 beim FC Wegberg-Beeck ließ Hirsch am Samstag Jarno Janssen und Raphael Assibey-Mensah für Noah Salau und Levin Lunga beginnen.

Sein Paderborner Kollege Dennis Schmitt spielte mit seiner Elf zuletzt 2:2 gegen Rot Weiss Ahlen. In Bocholt standen die beiden Profis Mattes Hansen und Calvin Brackelmann sowie Medin Kojic für Tristan Zobel, Dawyn-Paul Donner und Dominik Bilogrevic in der Startformation.

Nach ersten Minuten, die optisch zu Gunsten Paderborns ausfielen, näherte sich Bocholt in der 7. Minute erstmals gefährlich an. Marko Stojanovic nahm eine Klärungsaktion am linken Strafraumeck volley, doch SCP-Torwart Nico Willeke lenkte das Leder über die Latte.

In Ansätzen ansehnliche Angriffe, bei denen beidseitig die Abschlüsse nicht die erforderliche Gefahr erzeugten, prägten die anschließende Phase. Richtig gefährlich wurde Bocholt wieder in der 25. Minute. Marc Beckert schickte Assibey-Mensah mit einem präzisen Steilpass auf die Reise, der Flügelspieler behauptete im hohen Tempo den Ball und traf flach den Pfosten.

Umkämpft, aber ohne zusätzliche große Höhepunkte, ging es bis zur Pause weiter. Logisches Ergebnis: 0:0.

Fox steht im Mittelpunkt

Der zweite Spielabschnitt ging mit einer Paderborner Großchance los: Georg Ermolaev tauchte nach einem hohen Ball frei vor Lucas Fox auf, doch der Heim-Keeper klärte mit einem tollen Reflex. In der 52. Minute landete eine Bogenlampe von Hansen auf der Oberkante der Bocholter Latte.

Rettete Fox kurz nach Wiederbeginn noch bravourös, so grob patzte er in Minute 59: Eine Ecke der Paderborner faustete der Luxemburger unbedrängt in Richtung eigene Torlinie, Moritz Flotho erledigte den Rest und stocherte die Gäste in Führung. Höchst unnötig aus heimischer Sicht, aber sicherlich nicht unverdient.

Bocholt fiel in der zweiten Halbzeit lange Zeit gar nichts ein und leistete sich im Spielaufbau viel zu leichte Ballverluste. Ein Distanzschuss von Jan Wellers, der zwar wuchtig, aber zu zentral, auf Willeke flog, war in der 71. Minute bis dahin schon das Gefährlichste. Der SCP-Keeper hatte keinerlei Probleme.

Erst rund um die 80. Minute schnupperte der FCB wieder am Ausgleich: Zunächst schoss Jan Holldack aus spitzem Winkel knapp vorbei, kurz darauf flog ein Kopfball von Malek Fakhro um Zentimeter neben das Gestänge. Damit war diese Angriffswelle auch schon wieder abgeebbt.

Bis zum Ende der vierminütigen Nachspielzeit rannte Bocholt an, Paderborn II stand tief hinten drin, doch das sehr gut gestaffelt, weswegen die drei Punkte an die Pader gingen. Damit ist die Festung Hünting gestürmt, denn die Hirsch-Elf verlor in dieser Saison erstmals vor heimischem Publikum.

Die nächsten Aufgaben

Bocholt wird am kommenden Samstag trotz der Niederlage gegen Paderborn II erneut in die Favoritenrolle schlüpfen, wenn es zum SC Wiedenbrück geht. Die Zweitliga-Reserve ist derweil schon am Freitag gefordert, zu Hause gegen den 1. FC Düren.