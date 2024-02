Trotz Aufholjagd gegen Kölner U 21: Bocholt ist die Tabellenführung los

Zum Re-Start in die Liga gab es zwischen dem 1. FC Bocholt und der U 21 des 1. FC Köln keinen Sieger. In einem unterhaltsamen Topspiel trennten sich die Teams mit 2:2; der FCB zeigte dabei durchaus Moral.

Regionalliga-Jahresauftakt für zwei Spitzenteams: Die Testspielergebnisse des Tabellenführers aus Bocholt waren durchwachsen, ein Sieg gegen Drittligist Viktoria Köln ließ immerhin aufhorchen. Von den Winterneuzugängen durfte am Samstag Mittelfeldspieler Hirschberger (kam aus Düsseldorf) von Beginn an ran, zudem feierte Linksverteidiger Barak sein Startelfdebüt. Bei der U 21 des 1. FC Köln ging es in Sachen Transfers zwangsläufig ruhiger zu, hier blieb vor allem abzuwarten, wie die Geißbock-Reserve den Verlust von Torjäger Diehl, der inzwischen zum Profikader gehört, kompensieren würde.

Beide Mannschaften begannen schwungvoll: Den ersten Abschluss hatten die Gäste nach einer Kombination durch Pinto (10.), Bocholt reklamierte nach einem Kopfball von Lorch vergeblich Handelfmeter (12.). Vier Minuten später dann ein weiterer Aufreger: Lorch erlief einen zu kurzen Rückpass und fiel zu Boden beim Versuch, den Ball an Torwart Nickisch vorbeizuspitzeln: Schiedsrichter Weller entschied weder auf Foul noch auf Schwalbe - Abstoß.

Köln kauft Bocholt den Schneid ab

In der 19. Minute hätte es für den Primus klingeln müssen: Nach einem Angriff über rechts wurde Lorch im Zentrum bedient, der den Ball aber freistehend am Kasten vorbeischoss. In dieser Phase hatten die Hausherren ein Übergewicht, waren auch körperlich präsenter; die Kölner hatten so ihre Probleme, sich gegen das Pressing zu behaupten - und gingen nach einer halben Stunde dennoch in Führung: Downs Direktpass aus dem Mittelfeld wurde ungewollt cleverer als gedacht, so dass der startende Pinto plötzlich frei stand und die Nerven behielt - 1:0 für die Gäste.

Ein Schock für Bocholt - und nur wenige Minuten später folgte der nächste: Ecke Köln, Salger lief in den flach hereingebrachten Ball und bugsierte ihn zum 2:0 in die Maschen - Bocholts Abwehr war überhaupt nicht auf der Höhe. Und der FCB blieb weiter verunsichert, Keeper Fox musste gegen Schmitt aus kurzer Distanz einen weiteren Gegentreffer verhindern (40.), sein Gegenüber Nickisch nur mehr gegen einen harmlosen Kopfball ran (45.).

Lebendiger Re-Start

Doch Bocholt kam fulminant aus der Kabine: Holldack versuchte es aus 25 Metern, Nickisch ließ den zentralen Schuss nach vorne abprallen - Fakhro staubte zum 1:2 ab (47.). Wenig später zirkelte Fejzullahu einen Freistoß genau in den Winkel, diesmal flog Nickisch heran und parierte glänzend. Der Hünting lebte.

Doch die Gäste sahen sich nicht als Staffage einer Aufholjagd, wehrten sich gegen den neuen Schwung: Fox musste einen Kopfball (51.) und zwei Schüsse (53., 70.) entschärfen, Downs traf eine Hereingabe nicht richtig (71.). Aber auch Bocholt hatte Chancen: Holldack schickte Salger mit einem wuchtigen Schuss an die Schläfe zu Boden (60.), Barak zielte aus elf Metern zu hoch (64.), und Mesic brachte den Ball aus kurzer Distanz nicht unter Kontrolle (66.).

Doppelpack Fakhro

Damit begann die Schlussphase einer hochspannenden Partie: Bocholts Trainer Dietmar Hirsch brachte erstmals den ehemaligen Bundesligaprofi Ademi, doch für Jubel sorgte ein anderer: Fakhro scheiterte nach einem Foul zunächst an Nickisch, beim Kampf um den abgewehrten Ball lief Sponsel Lorch in die Hacken - Elfmeter für Bocholt, den Fakhro zum 2:2 ins linke Eck setzte (75.).

Nun wollten die Hausherren den Sieg, in intensiven Schlussminuten drückte nur noch Bocholt: Lorchs Abstauber zum 3:2 wurde wegen Abseits zurückgepfiffen (80.), nach einem Patzer von Nickisch schaltete Ademi nicht schnell genug (86.). Kurios wurde es zwei Minuten später, als Nickisch einen harmlosen Flugball völlig falsch einschätzte, die Situation aber gerade noch bereinigen konnte. Aber auch die Kölner hatten noch Möglichkeiten: Verinac wurde noch gestoppt (90.+2), die dickste Siegchance donnerte Lenges nach einer Ecke knapp über die Latte (90.+4).

Am Ende blieb es beim verdienten 2:2-Unentschieden, mit dem der 1. FC Bocholt die Tabellenführung vorerst an Alemannia Aachen abgab. Für den FCB geht es bereits am Dienstag im Landespokal bei den Sportfreunden Baumberg weiter. Die "Effzeh"-Reserve trifft am kommenden Sonntag zu Hause auf den 1. FC Düren.