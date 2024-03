Blinddarm-OP: Sainz fehlt in Saudi-Arabien - Youngster Bearman springt ein

Ferrari-Stammpilot Carlos Sainz fällt mit Blinddarmentzündung aus und wird vom 18-jährigen Briten Oliver Bearman ersetzt.

Carlos Sainz raste am vergangenen Wochenende beim Saisonauftakt in Bahrain noch als Dritter auf das Podium, verpasst nun aber den Grand Prix von Saudi-Arabien.

Der 29-jährige Spanier, zweimaliger Grand-Prix-Sieger, beklagt eine Blinddarmentzündung und kann aufgrund seines gesundheitlichen Zustands, der sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eher verschlechtert als verbessert hat, weder das Qualifying noch das Rennen bestreiten. Das hat das Ferrari-Team am Freitag offiziell bestätigt. Am selben Tag musste Sainz sogar kurzfristig operiert werden. "Alles ist gut gegangen, er erholt sich jetzt im Krankenhaus", teilte die Scuderia mit.

Bereits am Donnerstag hatte sich Sainz, der fünfmal in seiner Karriere auf der Pole Position stand, "krank" gefühlt. Das Freie Training hatte er aber noch bestritten.

"Hoffentlich", sagte Sainz noch am Donnerstagabend, "fühle ich mich morgen besser, auch wenn ich wahrscheinlich nicht bei 100 Prozent sein werde. Aber wenn ich mich besser fühle als heute, kann ich näher ans Limit gehen und einen ordentlichen Samstag abliefern." Daraus wird nun nichts.

Bearman kommt aus der Formel 2

Der 18-jährige Brite Bearman fährt für gewöhnlich in der Nachwuchsserie Formel 2 für das Prema-Team. Seit 2022 ist er Mitglied der Fahrerakademie von Ferrari. Im vergangenen Jahr sammelte er beim Ferrari-Partnerteam Haas etwas Formel-1-Erfahrung bei Trainingseinsätzen in Mexiko und Abu Dhabi.

Letzte Saison für Sainz bei Ferrari

Der gebürtige Madrilene Sainz fährt seine letzte Saison für Ferrari. Er muss seinen Platz im kommenden Jahr für Rekordweltmeister Lewis Hamilton räumen, der von Mercedes zur Scuderia wechseln wird. Über seine Zukunft ist noch nichts bekannt.

Der Große Preis von Saudi-Arabien startet am Samstag um 18 Uhr in Jeddah (LIVE! bei kicker).

