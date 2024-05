Bis 2026 plus Option: Rekordtorschützin Putellas bleibt Barca treu

Alexia Putellas setzt ihre bislang so erfolgreiche Zeit beim FC Barcelona fort und verlängert ihren Vertrag bis 2026 samt Option. Die zweimalige Weltfußballerin will am Samstag erneut die Champions League mit den Katalanen gewinnen.

Darf sich über die Vertragsverlängerung in Barcelona freuen: Alexia Putellas. IMAGO/NurPhoto