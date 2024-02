Spanien schlägt Frankreich und gewinnt auch die Nations League

Im Finale der Nations League setzte sich Weltmeister Spanien dank zweier gut herausgespielter Treffer verdient mit 2:0 gegen Frankreich durch. Für Olympia hatten sich beide Teams schon vorher qualifiziert.

Die Spanierinnen durften nach dem Weltmeistertitel vergangenes Jahr nun auch in der Nations League jubeln. IMAGO/PanoramiC

Mit einem klaren 3:0 gegen die Niederlande hatte Weltmeister Spanien um Trainerin Montserrat Tomé souverän den Nations-League-Finaleinzug klargemacht und gleichzeitig das Olympia-Ticket gebucht. Deutlich knapper war es im Halbfinale der Französinnen zugegangen. Die Mannschaft von Coach Herve Renard hatte sich letztendlich mit 2:1 gegen Deutschland durchgesetzt.

Es dauerte etwas mehr als eine halbe Stunde in Sevilla bis zum ersten Tor: Nach Doppelpass mit Jenni Hermoso flankte Olga Carmona von der linken Grundlinie in den Fünfmeterraum, wo Bonmati aus dem Rückraum herangerauscht kam und wuchtig zur spanischen Führung traf (32.).

Mit der Pausenführung im Rücken legten die Spanierinnen bereits kurz nach dem Seitenwechsel nach: In der 53. Minute brachte Athenea die Kugel von rechts in Richtung Elfmeterpunkt, Mariona Caldentey hatte sich dort freigemacht und traf mit rechts in die linke Ecke. Weitere Treffer fielen nicht.

Durch den verdienten Erfolg gewannen die Spanierinnen nach der Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr auch die erste Auflage der Nations League. Der Sieg war gleichzeitig der erste spanische Erfolg gegen die Französinnen nach zuvor 13 erfolglosen Anläufen.