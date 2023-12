"Bin stolz auf Verein und Mannschaft": Unterberger geht zufrieden in die Winterpause

Trotz der Niederlage im Jahresabschluss gegen Jahn Regensburg war Unterhachings Trainer Marc Unterberger äußerst zufrieden mit seiner Mannschaft. Besonders freute er sich über das Debüt von Tim Hoops (18).

Es war erwartet worden, dass Unterhachings Trainer Marc Unterberger in schlechter Stimmung zum Interview erscheint. Seine Spielvereinigung hatte gerade das letzte Spiel des Jahres 2023 mit 1:2 gegen Jahn Regensburg verloren und dabei eine Führung aus der Hand gegeben. Doch im Gegenteil: "Ich bin nicht enttäuscht, ich bin stolz auf den Verein und die Mannschaft", strahlte Unterberger bei "MagantaSport".

"Wir haben eine fantastische erste Halbzeit gespielt", befand der 35-Jährige. Sein Team war furios in die Partie gestartet und hätte sich beinahe mehr als nur das eine Tor von Markus Schwabl (22.) erspielt. Doch der Jahn kam anschließend wie entfesselt aus der Pause und drehte das Spiel durch Noah Ganaus und Elias Huth binnen sechs Minuten.

"Dass Regensburg nicht aus der Kabine kommt und sagt: 'Ihr nehmt die Punkte mit, frohe Weihnachten!', das ist doch klar!", echauffierte sich Unterberger. Seine Mannschaft habe sich nach der Pause 20 Minuten lang "die Butter vom Brot nehmen lassen", sei aber hintenraus wieder aktiver geworden. Das Spiel zu verlieren sei daher das eine, so der Trainer, "natürlich tut das weh". Aber die Art und Weise sei das andere, und hier sei er "sehr, sehr zufrieden".

Premieren für Hoops und Hannemann

Besonders die Umstände waren es, die den Hachinger Trainer so zufrieden stimmten. Auf acht Spieler musste die Spielvereinigung wegen Sperren und Verletzungen zum Jahresabschluss verzichten. Das habe das hauseigene Nachwuchsleistungszentrum auffangen müssen. So kam unter anderem Maurice Krattenmacher (18) zu einem Startelfeinsatz und wusste zu überzeugen. Auch gab der 17-jährige Tim Hannemann in der Schlussphase sein Debüt bei den Profis.

Ich habe ihm früher vielleicht auch mal die Windeln gewechselt. Marc Unterberger über Debütant Tim Hoops

Besonders für Unterberger war aber der Einsatz von Tim Hoops. Der Verteidiger kam bereits als Fünfjähriger zur Spielvereinigung, sein Trainer im "Kids Club" damals: Marc Unterberger. Er habe Hoops "vielleicht auch mal die Windeln gewechselt", scherzte Unterberger vor dem Anpfiff. Nun feierte der heute 18-Jährige gegen den Jahn sein Profidebüt und verteidigte von Anfang an für den gelbgesperrten Manuel Stiefler. "Es ist bitter, dass wir die 1:0-Führung so aus der Hand geben. Aber grundsätzlich freue ich mich, dass ich bei meinem Heimatverein randurfte", analysierte der Youngster nach der Partie äußerst abgeklärt.

Stabiler Mittelfeldplatz sei möglich

Die gute Leistung trotz Niederlage, die guten Auftritte der vereinseigenen Spieler - das alles bewog Unterberger zu einem zufriedenen Fazit: "Wir haben ein fantastisches Jahr gespielt. Wir haben einen Riesenschritt gemacht, auch in der fußballerischen Entwicklung." Punktetechnisch sei der Verein außerdem "absolut im Soll", die geholten 28 Punkte seien "gefühlte 56", so der Trainer. Nun gelte es, einfache Fehler, wie sie auch gegen den Jahn zu beobachten waren, noch abzustellen, dann sei "ein stabiler Mittelfeldplatz" in der Abschlusstabelle drin.

"Hut ab an alle Beteiligten, Hut ab ans Präsidium, an alle, die den Weg mitgehen", bedankte sich Unterberger deshalb vor der anstehenden Winterpause. "Und Hut ab an unsere Mannschaft und vor allem die erfahrenen Spieler, die so viel Verständnis für junge Spieler haben, die manchmal auch Fehler machen."