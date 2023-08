La-Liga-Auftaktsieg inklusive: Bellingham trifft im ersten Real-Pflichtspiel

Wenige Tage nach der Hiobsbotschaft von Thibaut Courtois' Kreuzbandriss startete Real Madrid bei Athletic Bilbao in die La-Liga-Spielzeit - und gewann mit 2:0. Auch weil Top-Neuzugang Jude Bellingham direkt traf.

Real-Coach Carlo Ancelotti musste seinen schwer am Knie verletzten Stammkeeper Courtois ersetzen und brachte wie erwartet von Beginn an Lunin. Außerdem startete Neuzugang und Ex-Dortmunder Jude Bellingham auf der Zehn, während Kroos und Modric erst einmal nur auf der Bank Platz nahmen.

Rodrygo eröffnet - Bellingham legt nach

Beide Mannschaften begannen mit etwas Sand im Getriebe, vor allem Real musste sich im neuen System ohne echte Spitze erst einmal neu finden. Somit bekamen die 48.927 Zuschauer im San Mames lange keine Highlights zu sehen, ehe Rodrygo das erste Mal für Gefahr sorgte und auch direkt traf. Nach Vorlage von Carvajal erzielte der Brasilianer aus spitzem Winkel den Führungstreffer (28.).

Die Königlichen machten von nun an ordentlich Druck und wollten sofort das zweite Tor nachlegen, Chancen von Alaba (34.) und Vinicius Junior (36.) blieben vorerst jedoch ungenutzt. Wenig später zappelte der Ball aber in den Maschen: Nach einem Eckball von Alaba stand Bellingham goldrichtig, brachte den Ball aus rund 13 Metern im langen Eck unter und erzielte sein erstes Pflichtspieltor für Real (36.).

Militao vergrößert madrilenische Verletzungssorgen

Nach der Halbzeitpause mussten die Königlichen einen bitteren Rückschlag hinnehmen, nach einem Zweikampf mit Sancet musste Eder Militao verletzt ausgewechselt werden (50.). Real machte weiter und kam über Vinicius Junior, der sich erneut die Zähne an Unai Simon ausbiss (71.).

Bilbao kam nur selten in gute Abschlusssituationen, eine dieser blockte Alaba im letzten Moment (77.). Alles in allem landete Real Madrid einen verdienten Arbeitssieg im Baskenland und feierte einen gelungenen Einstand in die neue La-Liga-Saison.

Bilbao darf sich am zweiten Spieltag auf ein baskisches Duell freuen. Am Samstag gastiert Athletic ab 21.30 Uhr in Pamplona bei Osasuna. Real Madrid ist bereits zwei Stunden zuvor wieder gefordert und tritt um 19.30 Uhr bei Almeria an.