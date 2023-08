Depay kontert Ausgleich schnell und sehenswert: Atletico bezwingt Granada

Atletico Madrid hat zum Auftakt von La Liga einen Pflichtsieg eingefahren. Gegen Aufsteiger Granada benötigte es ein tolles Tor aus der Distanz. Ex-Freiburger Söyüncü feierte sein Debüt.

Atletico gab direkt den Ton an und hatte nach sechs Minuten die erste gute Chance, Morata scheiterte an Keeper André Ferreira. Wenig später erfolgte ein Schock für Diego Simeones Rojiblancos: Kapitän Koke verletzte sich und musste ausgewechselt werden (7.). Die besseren der wenigen Chancen gehörten den Hausherren, de Paul verpasste das 1:0 (19.).

Morata sorgt spät für die Pausenführung

In der körperbetonten Partie ging Atletico mit der Pause schließlich in Führung: Morata staubte ab, weil Real-Leihgabe Vallejo (einst an Frankfurt ausgeliehen) unglücklich in den Lauf des spanischen Nationalstürmers abgefälscht hatte (45.+4).

Direkt nach Wiederanpfiff war Oblak erstmals gefordert, der Keeper parierte gegen Samu (47.) Granadas ersten Schuss aufs Tor stark. Ansonsten brachte der Aufsteiger offensiv wenig zustande. Auch Atleticos Spiel nach vorne stagnierte, Atleti-Joker Depay vergab zunächst (60.).

Samu macht nach Fehlern das 1:1 - direkte Wiedergutmachung

Aus dem Nichts fiel schließlich der Ausgleich, nach einem Fehler von Carrasco steckte Villar durch die Beine von Söyüncü durch auf Samu, der aus kurzer Distanz zustach (62.).

Die beiden Unglücksraben beim 1:1 sorgten jedoch für Wiedergutmachung: Ex-Freiburger Söyücu (kam in Minute 59) gab entschlossen weiter auf Carrasco, dessen Zuspiel fand Depay - und der Offensiv-Joker wuchtete den Ball aus der Distanz sehenswert hinter die Linie (67.).

In der Schlussphase wurde es noch mal spannend. Correa scheiterte an Keeper André Ferreira (88.), auf der Gegenseite rettete Oblak gegen Uzuni (90.+3). Erneut mit Abpfiff eines Durchgangs stach abschließend ein Madrider zu: Llorente nutzte einen Fehler aus, danach war Schluss (90.+8).

Die Rojiblancos könnten mit Blick auf den zweiten Spieltag die Heimreise der Gäste fast mitmachen. Gut zwei Stunden westlich von Granada, in Sevilla, geht es für Atletico Madrid am Sonntag (21.30 Uhr) bei Real Betis weiter. Der Aufsteiger empfängt tags darauf zur gleichen Zeit Rayo Vallecano.