BFC-Sportchef Vier: "... dann wird es schwer gegen uns"

Auch wenn die kommende Partie gegen Chemie Leipzig abgesagt wurde: Nicht erst seit dem Topspiel-Sieg gegen Energie Cottbus gilt der Berliner FC Dynamo als heißer Titelkandidat. In Sachen Drittliga-Ertüchtigung kommen auch aus der Politik positive Signale.

Das Winterwetter hat in diesen Tagen im Sportforum Hohenschönhausen Einzug gehalten. Schneebedeckt präsentiert sich das Trainingsgeläuf des BFC Dynamo im Osten der Bundeshauptstadt - mit Folgen für das eigentlich für Samstag anstehende Heimspiel gegen Chemie Leipzig. Die Partie wurde am Mittwochnachmittag abgesagt. Die Witterungsverhältnisse der vergangenen Tage mit ihrer Mischung aus Frost und Schneefall hätten dem Rasen nicht gut getan, heißt es in der knappen Meldung des Vereins.

Das Duell stand als drittletztes Pflichtspiel in diesem Jahr im Plan: Nun warten auf den BFC noch die Partien gegen den Berliner AK (16.) und FSV Zwickau (18., beide auswärts). Allesamt Teams aus der unteren Tabellenhälfte. "Wir erwarten in diesen Spielen nichts. Wir müssen in jedem Spiel von Anfang an Präsenz zeigen und die Energie sowie Mentalität auf dem Platz abrufen", sagt BFC-Sportchef Angelo Vier. "Die Liga ist sehr ausgeglichen, egal auf welchem Platz der Gegner steht."

Richtige Rückschlüsse gezogen

Nach der "kleinen Krise", so BFC-Coach Dirk Kunert auf der Pressekonferenz nach dem 1:0-Auswärtssieg gegen Energie Cottbus, gilt es für den einstigen DDR-Rekordmeister möglichst neun Punkte aus den verbleibenden drei Partien in 2023 zu holen. "Wir mussten gegen Cottbus die Grundbasics wieder zeigen, mit Aggressivität und Wucht im Spiel gegen den Ball. Es ging um die Körpersprache", so Vier. "Wenn wir das als Mannschaft gemeinsam machen, wird es schwer, gegen uns zu spielen und zu gewinnen."

Vor der Partie in der Lausitz konnten die Berliner drei Liga-Partien in Serie (zwei Remis, eine Niederlage) nicht gewinnen, kassierten dabei sechs Gegentreffer. Zudem gab es noch das überraschende 1:2 im Achtelfinale des Landespokals gegen Ligakonkurrent Berliner AK. "Das haben wir dann alles im Verbund analysiert", sagt der BFC-Sportchef. Alle Beteiligten zogen die richtigen Rückschlüsse, nach einem Systemwechsel von 4-4-2 auf 4-3-3 in Cottbus konnte der BFC wieder gewinnen und auf Tabellenplatz zwei klettern. Damit haben die Berliner weiterhin gute Chancen auf die Meisterschaft, auch wenn die Saison 2023/24 noch lang ist.

"Mit dem Kader zufrieden"

Mit Blick auf die anstehende Transferperiode im Januar ist Vier "im Moment mit dem Kader zufrieden", wie er sagt. Zumal mit Abwehrspieler John Liebelt (21, Kreuzbandriss) und Mittelfeldmann Dominic Duncan (25, Syndesmosebandanriss) zwei Spieler nach langfristigen Verletzungen zurückkommen. "Die Beiden machen uns besser und flexibel", so der BFC-Sportchef.

Während die Mannschaft nach dem Cottbus-Sieg sportlich wieder in der Spur scheint, arbeitet der Verein parallel an den Voraussetzungen für einen möglichen Aufstieg in die 3. Liga. Da geht es vor allem um die geforderte Spielstätte. "Das Sportforum als nationales Spitzensportzentrum soll gemäß dem vorliegenden Masterplan unter der Berücksichtigung aller ansässigen Vereine weiterentwickelt und verbindet weiter Breiten- und Leistungssport. Das bestehende Stadion im Sportforum Hohenschönhausen wird mit dem Ziel der Drittligatauglichkeit ertüchtigt", steht es auf Seite 115 des Koalitionsvertrages zwischen SPD und CDU vom 26. April 2023.

Zuletzt beim torlosen Remis gegen Hansa Rostock II war zudem Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegener (CDU) im Sportforum, machte sich selbst ein Bild der Anlage. "Wir haben die Wertschätzung, müssen aber sportlich Leistung bringen, damit wir unsere Ziele umsetzen können", so der 51 Jahre alte BFC-Sportchef.