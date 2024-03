BFC nach Comeback-Sieg: "Wir spielen um die Meisterschaft. Diesen Druck wollen wir"

Der BFC Dynamo ist nach einem packenden Derbysieg weiter voll dabei im Rennen um den Titel und den erstmaligen Sprung in den gesamtdeutschen Profifußball.

Die Chance auf den Aufstieg in die 3. Liga hat Regionalligist BFC Dynamo gewahrt. Durch den dramatischen 3:2-Heimerfolg im Stadtduell gegen die VSG Altglienicke verkürzten die Berliner den Rückstand auf Spitzenreiter Greifswalder FC auf nur noch zwei Punkte. Acht Partien stehen im letzten Saisonviertel bis Mitte Mai noch an. "Wir müssen jedes Spiel als Endspiel angehen", sagt BFC-Trainer Dirk Kunert. "Jedes Match wird schwierig."

Doch auch der 56-Jährige konnte nicht zu 100 Prozent erklären, was in den beiden grundverschiedenen Halbzeit im heimischen Sportforum passiert ist. "Das ist manchmal einfach der Fußball", so Kunert. Denn nach schwachen ersten 45 Spielminuten und zwei Gegentoren drehten die Weinrot-Weißen nach Wiederanpfiff noch die Partie, verhinderten mit drei erzielten Treffern eine mögliche zweite Niederlage in Serie, nach dem 1:3 in der Vorwoche gegen den Chemnitzer FC. "Wie wir dann Altglienicke dann den Schneid abkaufen, das ist der Wahnsinn. Dieser Sieg kann sehr wichtig für den weiteren Saisonverlauf sein", so Kunert.

Das lag aber auch daran, dass der BFC, vor allem nach dem Wiederanpfiff und einer taktischen Veränderung (vom 4-4-2 mit zwei Sechsern zu einem Sechser und Raute), seinen typischen Fußballstil zeigte. "Wir haben geradlinig, einfach und druckvoll gespielt", sagt BFC-Sportchef Angelo Vier (51). "Wir sind über die Zweikämpfe gekommen und haben Männerfußball gespielt. Dafür steht der BFC."

"Eine geschlossene Teamleistung"

Zudem hatte Trainer Kunert noch ein glückliches Händchen bei den Einwechslungen hatte. Denn Joey Breitfeld, der nach der Halbzeit kam, avancierte in seinem 200. Pflichtspiel für den Klub zum Matchwinner. Der 27-Jährige traf erst doppelt, einmal per Kopf sowie einmal per Fuß, zum zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich und bereitete den 3:2-Siegtreffer mustergültig vor. "Das war sehr schön. Am Ende war es aber eine geschlossene Teamleistung", so Breitfeld, der seine ersten beiden Treffer in der Spielzeit 2023/24 erzielte - für den BFC zum richtigen Zeitpunkt.

Für Kunert ist der BFC-Doppeltorschütze gleichzeitig der "technisch stärkste Spieler" in den Reihen seiner Mannschaft. Aber der BFC-Coach sagt auch: "Er braucht Fokus und Zielstrebigkeit." Die legte der BFC-Mittelfeldspieler jüngst an den Tag und sorgte mit viel Geschwindigkeit über die Außenbahn für den 15. Saisonsieg im 26. Spiel seiner Mannschaft.

"Wir spielen um die Meisterschaft. Diesen Druck wollen wir", sagt Vier. "Alle haben ein gemeinsames Ziel und das verfolgen wir so lange, wie es geht." Denn der BFC hat durch den Sieg im Nachholspiel weiterhin die realistische Möglichkeit auf den Titel und damit den erstmaligen Sprung in den gesamtdeutschen Profifußball.