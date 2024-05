BFC Dynamo: Heraf wird Kunert-Nachfolger

Der BFC Dynamo hat einen Nachfolger für Dirk Kunert gefunden. Zur neuen Saison übernimmt Andreas Heraf, der in seiner Heimat Österreich zuletzt mit Austria Lustenau den Abstieg aus der Bundesliga verkraften musste.

Die Nachfolge von Trainer Dirk Kunert (56) beim Nordost-Regionalligisten BFC Dynamo ist geklärt. Ab der Saison 2024/25 wird Andreas Heraf die Geschicke im Berliner Sportforum leiten. Diese Personalie vermeldete der Tabellenvierte der abgelaufenen Spielzeit 2023/24 kurz vor dem Saisonabschlussspiel gegen den französischen Erstligisten AS Monaco. Nach Gesprächen mit mehreren Kandidaten in den vergangenen Wochen entschieden sich die BFC-Verantwortlichen um Sportchef Angelo Vier (52) für den 56 Jahre alten Österreicher.

Heraf trainierte zuletzt seit Januar 2024 den österreichischen Erstligisten Austria Lustenau, konnte den Verein aber trotz Aufholjagd und 18 Punkten aus 15 Partien nicht vor dem Abstieg bewahren. "Ich bin ein Trainer mit einem klaren Plan, einer klaren Philosophie und klaren Regeln", sagte Heraf einst im Interview mit Laola1.at. Diese Expertise soll der Ex-Profi, der dem Vernehmen nach von sich aus auf eine mögliche Verlängerung in Lustenau verzichtete, beim einstigen DDR-Rekordmeister einbringen.

Der gebürtige Wiener wurde in seiner aktiven Karriere dreimaliger Meister in Österreich mit Rapid Wien (1987, 1988 und 1996) sowie dreimaliger Pokalsieger in Österreich mit Rapid Wien (1987 und 1995) sowie dem FC Kärnten (2001). Ebenso nahm Heraf an der Fußball-Weltmeisterschaft 1998 in Frankreich teil, blieb aber ohne Einsatz. In Deutschland spielte der Inhaber der UEFA-Pro-Lizenz in der Saison 1994/95 für Zweitligist Hannover 96 (17 Einsätze/3 Tore), beendete 2001 seine aktive Karriere.

Ein halbes Jahr bei Türkgücü

Als Trainer war Heraf, der auch schon für den neuseeländischen Verband arbeitete, in der Spielzeit 2021/22 für den damaligen Drittligisten Türkgücü München tätig, ehe der Klub während der laufenden Serie Insolvenz anmeldete und den Spielbetrieb einstellen musste. Nach den folgenden Stationen in Bregenz und Lustenau kehrt der elffache österreichische Nationalspieler nun nach Deutschland zurück und soll für Erfolg beim BFC sorgen.

Zusammen mit Sportchef Vier gilt es nun einen schlagkräftigen Kader aufzubauen. Voraussichtlich am 18. Juni bittet Heraf dann zum ersten Trainingstag bei seinem neuen Verein.

Vier kommentierte auf kicker-Nachfrage die Trainerwahl folgendermaßen: "Wir freuen uns, mit Andreas Heraf einen Trainer gefunden zu haben, der einen großen Erfahrungsschatz besitzt. Er ist ein Trainer mit klaren Vorstellungen, einer klaren Idee, mit offensiv wie defensiv klaren Strukturen. Er freut sich auf die Aufgabe hier, hat Bock darauf. Andreas Heraf ist ein Trainer, der Spirit und Feuer hat."