BFC Dynamo hakt Meisterschaft ab: Voller Fokus auf den Pokal

Der BFC Dynamo verlor am Dienstag sein Punktspiel gegen Viktoria Berlin auf eigenem Platz mit 0:3. Wichtiger als die Liga ist momentan ohnehin ein anderer Wettbewerb.

MEHR ZUR REGIONALLIGA NORDOST Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Trotz der 0:3-Pleite gegen Viktoria Berlin sorgten nicht etwa die 90 Minuten im Sportpark Hohenschönhausen bei BFC-Trainer Heiner Backhaus für Kopfzerbrechen, sondern vielmehr die Abwägung im Vorfeld: "Wir standen vor der schwierigen Entscheidung, wie wir diese Partie angehen." Damit spielte der 41-Jährige auf das Pokal-Viertelfinale am Samstag gegen die VSG Altglienicke an. "Wir stehen vor einem Wettbewerb, der im Moment für uns der wichtigere ist. So ehrlich muss man sein." Die Chance auf die Meisterschaft hat Backhaus damit begraben, "bei elf Punkten Rückstand auf den Tabellenführer, der im Moment auch keine Luft an sich ranlässt."

Dennoch: "Die Jungs, die heute gespielt haben, haben sich den Einsatz verdient, auch wenn manchmal ein bisschen die Abstimmung fehlt", sagte Backhaus. Den Beleg dafür lieferten die ersten beiden Gegentore. Die Viktoria versuchte im Spielaufbau die BFC-Abwehrreihe auseinanderzuziehen. Ein aufgerückter Spieler wurde als Anspielstation im Zentrum gesucht, um dann direkt vertikal durch die Kette zu spielen.

Iba May (22.) und Shalva Ogbaidze (32.) bedienten auf diese Weise den durch die Sperre von Christopher Theisen in die Startelf gerückten Phil Harres, der dadurch seinen ersten Doppelpack in der laufenden Saison schnürte. In der zweiten Halbzeit legte Harres das 3:0 für Enes Küc auf (62.).

Ein "fleißiger Junge"

"Die letzten Male kam ich von der Bank, heute hatte ich mir viel vorgenommen", verriet Harres. Zu Saisonbeginn stand der 20-Jährige noch für Dynamo Dresden in der 3. Liga auf dem Platz. "Es war ziemlich spontan, intern ging es hin und her. Erst hieß es, ich sollte dableiben, kurz vor Transferschluss wurde gesagt, vielleicht würde eine Leihe Sinn machen." Dass sein bester Kumpel Jonas Kühn kurz zuvor aus Elbflorenz zur Viktoria wechselte, erwies sich als Türöffner. Viktoria-Trainer Semih Keskin sieht in seinem groß gewachsenen Stürmer einen "super fleißigen Jungen, der noch viel, viel mehr Potenzial hat". Was über die Saison hinaus passiert, weiß Harres noch nicht, allerdings erkundige sich sein Stammverein regelmäßig nach ihm.

Heiner Backhaus kann der verdienten 0:3-Niederlage etwas Positives abgewinnen, nämlich "die Tatsache, dass wir auf ganz vielen Positionen nicht alle Körner verbrannt haben". Am Samstag im Pokalspiel werde sein BFC Dynamo ein anderes Gesicht zeigen mit besserer Körpersprache und Ausstrahlung. "Das ist ganz klar", verspricht Backhaus und lässt dabei keinen Raum für Zweifel. Verglichen mit der jüngsten Spielvorbereitung immerhin eine Sorge weniger.