BFC Dynamo: Biss, Härte und Herz kommen mit großer Verspätung

Der BFC Dynamo will in der Regionalliga Nordost oben mitmischen, doch das 1:1 gegen Meuselwitz legte offen, dass die Berliner bei manchen Grundtugenden noch mächtig Luft nach oben haben.

Vollkommen frei stand Steffen Eder, Abwehrspieler des BFC Dynamo, nach einer Ecke von Teamkollege Julian Wießmeier (30), stahl sich zuvor seinem Gegenspieler davon, stieg zum Kopfball hoch und netzte zum 1:1 im Heimspiel gegen den ZFC Meuselwitz. Doch statt sich über den Treffer zu freuen, wollte der 26-Jährige den Ball sofort aus dem Netz holen, damit das Spiel schnell weitergehen konnte. Denn nach dem Ausgleichstreffer im Heimspiel in der 64. Spielminute hatte der BFC genügend Zeit, die Partie noch zu gewinnen. Ein Remis, gegen die vor Saisonbeginn als abstiegsgefährdet eingestuften Meuselwitzer wäre für die Meisterambitionen der Berliner sicherlich zu wenig - doch bei dem Unentschieden sollte es am Ende bleiben. "Wir haben zwei Punkte verschenkt", resümierte BFC-Trainer Heiner Backhaus. "Wir haben das Spiel nicht so angenommen wie du es musst."

Denn vor allem in den ersten 45 Spielminuten ließ sich der ehemalige DDR-Rekordmeister oft von engagierten Thüringern den Schneid abkaufen. "Das Energielevel hat in der ersten Halbzeit nicht gepasst", so Backhaus, der auf die gesperrten Akteure David Haider Kamm Al-Azzawe (31, Innenverteidigung, Rote Karte) und Mc Moordy King Hüther (24, Mittelfeld, Gelb-Rote Karte) verzichten musste.

Dies sollte sich auf dem Rasen im Sportforum bemerkbar machen. "Der Gegner hat versucht, mit langen Bällen das Spiel in unsere Hälfte zu verlagern. Dann musst du Zweikämpfe führen. Dann musst du auf zweite Bälle gehen. Dann musst du all das tun, was die Spieler, die gerade gesperrt sind, gut können", analysierte Backhaus. Denn aufgrund der Tatsache, dass die "Absicherungsspieler", so der BFC-Coach, nicht zur Verfügung standen, musste der 41-Jährige einige Akteure auf ungewohnten Positionen spielen lassen, auch wenn sich an der Grundordnung im System nichts ändern sollte. Doch scheinbar fehlte es an Balance im Spiel der Berliner.

Wenn wir einen Schritt weniger machen, dann reicht das nicht. Heiner Backhaus

Doch nach Wiederanpfiff kam der BFC mit Wucht zurück in die Partie. "Wir müssen in der ersten Halbzeit mit demselben Biss, Härte und Herz wie in der zweiten Halbzeit spielen. Wenn wir einen Schritt weniger machen, dann reicht das nicht", so Backhaus. Für den BFC stehen nach drei Partien in der Meisterschaft nun vier Zähler (ein Sieg, ein Remis, eine Niederlage) auf dem Konto. Sicherlich zu wenig für den eigenen Anspruch des Regionalliga-Meisters von 2022.

Zum Abschluss der Englischen Woche, am vergangenen Samstag wurde im Berliner Landespokal in Runde 1 gegen den Charlottenburger FC Hertha 06 (Oberliga NOFV-Nord) mit 2:0 gewonnen, wartet für die Berliner am Samstag nun auswärts Aufsteiger FC Eilenburg. Beide Pflichtspiele in der Regionalliga Nordost konnte der BFC in der Saison 2021/22 gewinnen. Im Heimspiel gab es für die Weinrot-Weißen einen 6:0-Erfolg. Auswärts setzte sich der BFC mit 2:0 durch. An diese Statistik soll nun angeknüpft werden, um auf dem Weg zur Meisterschaft nicht wieder (unnötig) Punkte liegen zu lassen.