Nach Sieg im Topspiel beim BAK: BFC Dynamo ist Herbstmeister

Der BFC Dynamo übersprang im Stadtderby die hohe Hürde beim Berliner AK 07, bleibt Tabellenführer und ist Herbstmeister in der Regionalliga Nordost.

Im mit Spannung erwarteten Gipfeltreffen in Berlin übernahm der BAK von Beginn an das Kommando, agierte allerdings nicht zwingend vor dem Tor der Gäste. Die gingen dann aber nach 20 Minuten durch einen Knaller von Wiegel, der eine zu kurz abgewehrte Flanke aus gut 20 Metern ins linke Toreck drosch, überraschend in Führung.

Das Team von Coach André Meyer schüttelte sich kurz, Lämmel traf aus spitzem Winkel aber nur den Querbalken (32.). Drei Minuten später kam die Heimelf nach einem Standard aber zum verdienten Ausgleich. Routinier Gjasula zirkelte einen Freistoß aus 18 Metern ins linke Tordreieck.

Breitfeld sorgt für Vorentscheidung

Der BFC Dynamo begann den zweiten Durchgang engagierter, verteidigte etwas höher und lag nach 51 Minuten wieder in Führung. Breitfeld wurde nicht energisch angegriffen, seinen Querpass stocherte Geurts aus kurzer Distanz ins Tor. Mit der Führung im Rücken zog sich die Elf von Trainer Christian Benbennek zurück, der BAK näherte sich durch El-Jindaoui (67., 83.), Lämmel (74.), Richter (80.) und Emghames (84.) immer mehr an.

Effektiv zeigte sich aber nur der Tabellenführer, der in der 86. Minute durch Breitfeld für die Vorentscheidung sorgte. Unrühmlicher Höhepunkt war die Rote Karte in der Schlussminute gegen Richter, der Gegenspieler Meyer leicht gestoßen hatte.

Am Ende entführte der effektive BFC Dynamo drei Punkte vom Berliner AK 07 und geht als Spitzenreiter mit vier Zählern Vorsprung in die Rückrunde.