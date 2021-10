Auch gegen Benfica chancenlos: Bayern in der Youth League weiter ohne Punkt

Drittes Spiel, dritte Niederlage und noch immer kein eigenes Tor: Die U 19 des FC Bayern hat in der UEFA Youth League weiter nichts zu melden und muss sich auch Benfica Lissabon mit 0:4 geschlagen geben.

Keine Chance für die Bayern: Nur Benfica durfte am Mittwoch jubeln. imago images/GlobalImagens

Von Beginn an dominierten spielerisch überlegene Gastgeber die Partie, der Bayern-Nachwuchs machte es seinem Gegner mit zahlreichen leichtfertigen Fehlern im Spielaufbau zusätzlich leicht. Costa Santos erzielte bereits in der 6. Minute den Führungstreffer, nachdem Bayern-Kapitän Janitzek unzureichend klärte. Ein Doppelschlag schraubte das Ergebnis dann vor der Pause noch in die Höhe: Zunächst baute der völlig frei im Strafraum zum Abschluss kommende Ndour die Führung aus (33.), dann schloss Diego Moreira einen Konter zum 3:0 erfolgreich ab (36.).



Das Spielgeschehen änderte sich auch nach der Pause nicht. Benfica nahm zeitweise einen Gang raus, der Heimsieg war dennoch zu keinem Zeitpunkt auch nur im Ansatz gefährdet. Der eingewechselte Neves nutzte die fortwährende Unordnung in der Defensive zum 4:0-Endstand aus (73.), eher Benfica endgültig einen Gang runterschaltete.



Somit stehen die Münchner auf internationalem Parkett in dieser Saison weiter mit null Punkten und einem Torverhältnis von 0:10 da. Zum Auftakt gab es bereits ein 0:2 gegen den FC Barcelona, es folgte eine 0:4-Heimniederlage gegen Dynamo Kiew. In den anstehenden Rückspielen der Gruppenphase bietet sich die Chance zur Revanche, zunächst im Heimspiel gegen Benfica am 2. November (16 Uhr).