Klare Sache: Bayern unterliegt auch Dynamo Kiew

Die U 19 des FC Bayern hat auch die zweite Partie in der UEFA Youth League verloren. Gegen Dynamo Kiew mussten die Münchner ein 0:4 einstecken.

Nach dem 0:2 zum Auftakt in den Wettbewerb beim FC Barcelona tat sich der Nachwuchs des deutschen Rekordmeisters auch im ersten Heimspiel schwer. Die Ukrainer, die schon ihr erstes Spiel mit 4:0 gegen Benfica Lissabon gewonnen hatten, starteten schwungvoller.



Diallo hatte in der Anfangsphase zwei gute Möglichkeiten, die Gäste in Führung zu bringen. Doch der erste Abschluss ging knapp am rechten Pfosten vorbei (7.), bei der zweiten Szene (16.) war Bayern-Keeper Hülsmann zur Stelle. Die einzige Chance der Münchner entstand in den ersten 30 Minuten durch einen Standard. Kabadayi nahm aus 20 Metern Maß und zirkelte den Ball an die Latte (19.). Doch das erste Tor fiel auf der Gegenseite: Erneut bekamen die Münchner Diallo nicht in den Griff, diesmal verlor Salihamidzic das entscheidende Kopfallduell vor dem 0:1 (33.). In der Folge agierten die Bayern zwar mutiger und offensiver, die besten Möglichkeiten von Denk (40.) und Salihamidzic (43.) blieben jedoch ungenutzt.





Nach dem Seitenwechsel wurden die Hoffnungen der Gastgeber auf den Ausgleich jäh beendet. Kiew zeigte sich vor dem Tor eiskalt und erhöhte durch Diallo (57.) und Voloshyn (59.) binnen zwei Minuten auf 3:0. Mit einer Glanzparade gegen Diallo verhinderte Hülsmann kurz darauf den nächsten Gegentreffer (65.). Chancen gab es jetzt am Fließband, das Spiel kannte nur noch eine Richtung. Spätestens nach dem Kopfball von Brazhko, der nach einer Ecke völlig unbedrängt zum Abschluss kam und das Tor nur knapp verfehlte, waren die Münchner mit dem 0:3 noch sehr gut bedient. Souverän spielte Dynamo die Zeit dann runter, schlug durch Skrypnyk (85.) aber noch einmal zu.



Tore und Karten 0:1 Samba Diallo (33', Kopfball, Tsarenko) 0:2 Samba Diallo (57', Rechtsschuss) 0:3 Nazar Voloshyn (59', Rechtsschuss) 0:4 Illia Skrypnyk (85', Rechtsschuss) Bayern München Denk (43. ), Lawrence (68. ), Janitzek (75. ) Bayern Hülsmann - Salihamidzic, Lawrence , Janitzek , Denk - Wanner, Herold, Pavlovic - Sanyang, Copado , Kabadayi Einwechslungen 58. Ibrahimovic für Nick Salihamidžic Copado

58. Wenig für Denk

70. Mamedova für Copado

74. Aitamer für Kabadayi Reservebank Dressel (Tor), Brekner, Morrison Trainer: Galm Dyn. Kiew Neshcheret - Artem Benedyuk, Bol, Maksym Diachuk, Kostiantyn Vivcharenko - Volodymyr Brazhko, Nazar Voloshyn , Anton Tsarenko , Oleksandr Yatsyk, Samba Diallo - Kiril Popov Dyn. Kiew Aufstellung Neshcheret - Artem Benedyuk, Bol, Maksym Diachuk, Kostiantyn Vivcharenko - Volodymyr Brazhko, Nazar Voloshyn , Anton Tsarenko , Oleksandr Yatsyk, Samba Diallo - Kiril Popov Einwechslungen 73. Navin Malysh für Samba Diallo

77. Illia Skrypnyk für Anton Tsarenko

77. Ihor Gorbach für Kiril Popov

87. Artem Slesar für Kostiantyn Vivcharenko

87. Dmytro Melnichenko für Nazar Voloshyn Reservebank Ihnatenko (Tor), Arsenii Filatov Schiedsrichter-Team Trustin Farrugia Malta Schiedsrichter-Team Trustin Farrugia Malta Spielinfo Stadion FC Bayern Campus Spielinfo Anstoß 29.09.2021, 16:00 Uhr Stadion FC Bayern Campus München

Am 20. Oktober (16 Uhr) bietet sich dem FCB im dritten Gruppenspiel bei Benfica Lissabon die nächste Chance, erstmals zu punkten. Am gleichen Tag (14 Uhr) trifft Kiew in Spanien auf den FC Barcelona.