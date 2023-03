Bella Kotchap sagt für Länderspiele ab - Flick nominiert Neuling Thiaw nach

Armel Bella Kotchap (21) fällt für die Länderspiele gegen Peru und Belgien aus. Dafür hat Bundestrainer Hansi Flick einen weiteren Neuling nominiert.

Wie der DFB am Sonntag mitteilte, musste Bella Kotchap aufgrund von Schulterproblemen für den Länderspiel-Auftakt ins Jahr 2023 absagen. Der Innenverteidiger hatte sich beim 3:3 des FC Southampton gegen Tottenham am Samstag verletzt und war bereits in der 7. Minute ausgewechselt worden.

Anstelle von Bella Kotchap hat Bundestrainer Hansi Flick den Milan-Verteidiger Malick Thiaw (21) nachnominiert. Der Ex-Schalker war eigentlich für die U-21-Nationalmannschaft berufen worden und darf auf sein erstes A-Länderspiel hoffen. Thiaw hatte sich nach seinem Wechsel von Gelsenkirchen nach Mailand zuletzt in der Startelf der Rossoneri festgespielt und im Achtelfinale gegen die Tottenham Hotspur auch sein Debüt in der Champions League gefeiert. Nun könnte auch der erste Einsatz für die DFB-Elf folgen.

Nach Josha Vagnoman (VfB Stuttgart), Marius Wolf (Borussia Dortmund), Mergim Berisha (FC Augsburg), Kevin Schade (FC Brentford) und Felix Nmecha (VfL Wolfsburg) ist Thiaw bereits der sechste Neuling, der bei den anstehenden Freundschaftsspielen gegen Peru (25. März, 20.45 Uhr) und Belgien (28. März, 20.45 Uhr, jeweils LIVE! bei kicker) im deutschen Kader steht. Flick hatte bereits im Vorfeld angekündigt, einigen jungen Spielern die Chance geben zu wollen.

Ab Sonntagabend kommen die Nationalspieler im Teamquartier in Frankfurt zusammen, zum Start des Lehrgangs absolviert das DFB-Team am Montag absolviert das DFB-Team am Nachmittag eine öffentliche Regenerationseinheit.

Der DFB-Kader im Überblick

Tor: Marc-André ter Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt), Bernd Leno (FC Fulham)

Abwehr: Matthias Ginter (SC Freiburg), Christian Günter (SC Freiburg), Thilo Kehrer (West Ham United), David Raum (RB Leipzig), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Malick Thiaw (AC Mailand) Josha Vagnoman (VfB Stuttgart), Marius Wolf (Borussia Dortmund)

Mittelfeld/Sturm: Mergim Berisha (FC Augsburg), Emre Can (Borussia Dortmund), Niclas Füllkrug (Werder Bremen), Serge Gnabry (Bayern München), Leon Goretzka (Bayern München), Mario Götze (Eintracht Frankfurt), Kai Havertz (FC Chelsea), Joshua Kimmich (Bayern München), Jamal Musiala (Bayern München), Felix Nmecha (VfL Wolfsburg), Kevin Schade (FC Brentford), Timo Werner (RB Leipzig), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)