Vanhaevermaet zeigt Thorvaldsdottir, wie es geht: 1:1 zwischen Belgien und Island

Bei der Europameisterschaft in England hat es zum Auftakt in Gruppe D ein Unentschieden gegeben. Bei diesem gab es gleich zwei Elfmeter, deren Ausgang unterschiedlich endete. Auch die beiden Hälften hätten unterschiedlicher kaum sein können.

Zu Beginn war Thorsteinn Halldorssons Island das etwas bessere Team. Allen voran Wolfsburgs Sveindis Jane Jonsdottir, neben Viggosdottir und Vilhjalmsdottir (beide Bayern München) eine von drei Bundesliga-Spielerinnen in der Startelf, sorgte für Betrieb. Insgesamt aber war in der Anfangsphase wenig um die Strafräume geboten.

Evrard hält zunächst Thorvaldsdottirs Elfmeter sicher

Am Bild änderte sich zunächst wenig, wenngleich Belgien um de Caigny von der TSG Hoffenheim besser zurecht kam. Dass das Team von Coach Ives Serneels nach einer guten halben Stunde nicht zurücklag, dafür sorgte Torhüterin Evrard: Die Nummer 1 hielt einen schwach geschossenen Elfmeter von Thorvarldsdottir (33.), der nach einem VAR-Eingriff gegeben worden war. Island blieb dran, zur Pause stand es aber remis. Für Belgien konnte nur Dhont einen Abschluss verzeichnen (45.+1).

Nach dem chancenarmen ersten Durchgang bekamen die Zuschauer in Manchester kurz nach Wiederanpfiff direkt eine Chance zu sehen. Die Wolfsburgerin Jonsdottir war bei einem Konter kaum zu stoppen, erst bei Evrard im Tor war Endstation (48.). Zwei Minuten später war die Belgierin dann geschlagen: Thorvarldsdottir stand sträflich frei und köpfte die Führung, womit die Isländerin Wiedergutmachung für ihren Elfmeter betrieb.

Vanhaevermaet verwandelt vom Punkt sicher - Johannsdottir vergibt das 2:1

Belgien schüttelte sich kurz und nahm mit zunehmender Zeit aktiver am Geschehen teil. Nur Torchancen blieben aus - bis zur 67. Minute, in der gar der Ausgleich fiel. Jonsdottir foulte Dhont im Strafraum, Vanhaevermaet verwandelte den fälligen Elfmeter. Doch das 1:1 schockte Island kaum. Brynjarsdottir hatte die erneute Führung auf dem Kopf, scheiterte aber an Evrard (70.). Selbiges widerfuhr Wullaert bei ihrem Schuss gegen Sigurdardottir (79.).

Die restliche Schlussphase der klar besseren zweiten Hälfte blieb intensiv und umkämpft. Beide Teams hatten ihre Chancen, es blieb aber beim 1:1. Auch weil Jokerin Johannsdottir von Eintracht Frankfurt kurz vor Schluss die Großchance auf den Sieg vergab (90.+2).