Bei Europa-League-Sieg: Diese Zusatz-Einnahmen winken Leverkusen

Bayer 04 Leverkusen kann sich im Falle eines Europa-League-Sieges auf weitere Einnahmen freuen. Schon die jetzt generierten Prämien toppen die Erwartungen.

Wenn Bayer 04 Leverkusen am Mittwochabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) im Finale der Europa League antritt, geht es für den Verein nicht nur um den zweiten europäischen Titel der Vereinsgeschichte nach dem UEFA-Cup-Sieg 1988, sondern auch um jede Menge Zusatz-Einnahmen.

Im Falle eines Endspielsieges über Atalanta Bergamo würde Bayer 04 mindestens 7,5 Millionen Euro an Prämien einnehmen. Dabei macht die Siegprämie selbst nur 4 Millionen aus, weitere 3,5 Millionen Euro würden sich durch die Antrittsprämie für den UEFA-Supercup ergeben, für den sich Leverkusen durch den Europa-League-Sieg qualifizieren würde. Das Spiel gegen den Champions-League-Sieger würde am 14. August in Warschau stattfinden. Gewinnt Leverkusen, würde eine weitere Siegprämie in Höhe von einer Million Euro fließen. Insgesamt wären also Zusatz-Einnahmen in Höhe von bis zu 8,5 Millionen Euro möglich.

Bislang hat Leverkusen in der laufenden Europa-League-Saison bereits 22,6 Millionen Euro an UEFA-Prämien sicher: 3,63 Millionen Euro erhielt jeder Teilnehmer als Startgeld, 3,69 Millionen zusätzlich als Teilnehmer mit dem drittbesten UEFA-Klubkoeffizienten. 3,78 Millionen Euro gab es für die sechs Siege in der Gruppenphase. Für den damit verbundenen Gruppensieg erhielt Leverkusen zusätzliche 1,1 Millionen Euro, für das Erreichen des Achtelfinals 1,2 Millionen Euro. Es folgten 1,8 Millionen für das Viertelfinale, 2,8 Millionen für das Halbfinale und nun 4,6 Millionen für die Finalteilnahme.

Hinzu kommen die Einnahmen aus den sechs Europa-League-Heimspielen, die laut DPA bei geschätzt sechs Millionen Euro liegen dürften. Weitere Millionen macht Leverkusen durch Anteile aus dem Marktpool. Als Eintracht Frankfurt 2022 die Europa League gewann, hatten die Hessen auf diesem Weg rund 4,5 Millionen Euro erhalten. Damit könnten die Gesamteinnahmen für Leverkusen im Falle eines Final-Sieges auf bis zu 40 Millionen Euro anwachsen. Vor dem Start des Wettbewerbs hatte der Verein im Etat nur mit Einnahmen in Höhe von rund 15 Millionen Euro für die Europa League kalkuliert - diese Summe hat Bayer 04 längst übertroffen.

