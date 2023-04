Bayerns Mission mit Tuchel startet erst nach der Saison

Bislang war die Bilanz der Bayern in der Champions League makellos. Bei Manchester City traf es die Münchner jetzt hart. Für das Rückspiel braucht es für die Münchner ein fußballerisches Wunder. Neu-Trainer Thomas Tuchel trifft dabei aber die wenigste Schuld. Ein Kommentar von kicker-Reporter Georg Holzner.

Ja, Thomas Tuchel wurde geholt beziehungsweise wurde Julian Nagelsmann deshalb von seinen Aufgaben entbunden, weil die Ziele in dieser Saison akut in Gefahr gerieten. Trotzdem war den Bossen an der Säbener Straße klar, dass die aktuelle Saison bereits unter dem Begriff "verkorkst" firmierte. Nicht umsonst sagte CEO Oliver Kahn, dass es auch um die Ziele in der nächsten Saison gehe.

Tuchels Projekt oder das Projekt Tuchel, wie man es nimmt, beginnt daher erst ab Sommer. Denn jetzt übernahm der 49-Jährige eine völlig verunsicherte Mannschaft, die in den vergangenen anderthalb Jahren keine Konstanz und auch sich selbst nicht mehr gefunden hatte - wie auch das 0:3 bei Manchester City zeigte. Da kann selbst Tuchel keine Wunder geschehen lassen. Oder doch? Es braucht jedenfalls eines im Rückspiel. In einer Woche in der Allianz Arena. Wenn die Bayern einen Dreitore-Rückstand aufholen müssen.

Natürlich darf das den Bayern zugetraut werden, aber: Wer soll die Tore schießen? Bis auf Distanzschüsse von Leroy Sané konnten die Münchner keine nennenswerten Akzente setzen. Und da kommt es zur eigentlichen Problematik: Der FC Bayern und seine Verantwortlichen, insbesondere Kaderplaner Hasan Salihamidzic, gingen nahezu naiv in die Saison mit der Meinung, dass die Offensive ohne echten Neuner - von Eric Maxim Choupo-Moting abgesehen - funktionieren werde.

Langsam aber sicher müssen sich die FCB-Entscheider wohl eingestehen, dass das wohl zu kurz gedacht war. Dazu passt: Sadio Mané, der Show-Transfer des vergangenen Sommers, saß 79 Minuten auf der Bank. Er ist nun mal nicht der großspurig angekündigte Ersatz für Robert Lewandowski - er ist ein Flügelspieler, der noch nicht angekommen ist in München. Und, was bei den ersten beiden Gegentoren auch auffiel: Yann Sommer ist nicht Manuel Neuer. Manchmal fehlen Zentimeter…

Trainer Tuchel muss damit jetzt umgehen und sich allein auf die Meisterschaft fokussieren. Die Schale ist Pflicht. Das weiß er. Er weiß aber auch: So richtig arbeiten mit einer Mannschaft nach seinen Vorstellungen kann er erst ab Sommer.