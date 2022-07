Bayernliga Nord/Süd: Modus, Favoriten und Übertragung

Die Bayernligen stehen bereits in den Startlöchern. Alles Wissenswerte zur neuen Spielzeit...

Feierte in der vergangenen Saison die Meisterschaft in der Bayernliga Nord: DJK Vilzing IMAGO/Zink

Start und Schluss: Von wann bis wann gehen die Bayernligen?

Sowohl in der Nord- wie auch in der Süd-Staffel geht es bereits am kommenden Freitag, den 15 Juli wieder los. Zum Start der Bayernliga Nord empfängt die DJK Gebenbach den Aufsteiger und Lokalkonkurrenten SpVgg SV Weiden zum Oberpfälzer Derby.

Und auch die Bayernliga Süd wird mit einem Derby eröffnet. Hier stehen sich ebenfalls am Freitagabend der TSV Kottern 1874 und Absteiger FC Memmingen 1907 gegenüber. Der letzte Spieltag wird in beiden Staffeln am 27. Mai 2023 ausgetragen.

Wie viele Mannschaften nehmen teil?

Das Teilnehmerfeld beider Staffeln umfasst in der Saison 2022/23 jeweils 18 Mannschaften.

Wer ist neu mit dabei?

In der Nord sind neben Absteiger SC Eltersdorf und den beiden Aufsteigern 1. FC Geesdorf und TSV Kornburg auch zwei weitere neue Gesichter mit am Start. Durch die neue Einteilung der beiden Staffeln sind in diesem Jahr auch der SSV Jahn Regensburg II und der SV Donaustauf in der Bayernliga Nord vertreten.

Im Süden kommen mit dem FC Memmingen, dem TSV 1860 Rosenheim und dem SV Schalding-Heining gleich drei Absteiger aus der Regionalliga Bayern herunter. Aus der Landesliga stoßen zudem die beiden Aufsteiger TSV Nördlingen und SV Erlbach dazu.

Welche Zweitvertretungen sind in den Bayernligen vertreten?

Dank der neuen Staffeleinteilung ist in diesem Jahr auch in der Nordstaffel eine Profi-Reserve vertreten. Der SSV Jahn Regenburg II wird es in der kommenden Spielzeit unter anderem mit dem SC Eltersdorf, Eintracht Bamberg und dem SV Donaustauf zu tun bekommen. Im Süden sind wie schon in der Vorsaison die Reservemannschaften des FC Ingolstadt 04 und TSV 1860 München zu Hause.

Wer sind die Favoriten?

Nachdem personellen Aderlass der Vorjahres-Titelaspiranten FC Eintracht Bamberg 2010 und ATSV Erlangen geht Absteiger Eltersdorf wohl als ganz großer Favorit auf den direkten Wiederaufstieg in die neue Saison. Aber auch Neu-Mitglied Donaustauf, das in der vergangenen Spielzeit noch in der Relegation an der SpVgg Greuther Fürth II scheiterte, könnte eine gute Rolle spielen.

Im Süden ist derweil alles möglich. Wie werden die Absteiger sich in der neuen Liga zurechtfinden? Kann eine der Profi-Reserven wieder oben mitmischen oder gibt es eine Überraschungsmannschaft? Wer letztlich das Rennen im Süden machen wird, ist momentan noch völlig unklar.

Wie ist die Aufstiegsregelung?

Wie im Vorjahr qualifizieren sich die beiden Meister direkt für den Aufstieg in die Regionalliga Bayern. Die Zweitplatzierten können über den Umweg der Relegation ebenfalls noch in Liga vier aufsteigen.

Wie ist die Abstiegsregelung?

Auch in der Abstiegsregelung hat sich nichts verändert. Der Tabellenletzte jeder Staffel muss den direkten Gang in die Landesliga antreten. Alle Mannschaften von Platz 14 abwärts müssen eine Extrarunde drehen und ihren Platz in der Bayernliga mittels Relegation gegen die besten Mannschaften aus der sechsten Liga verteidigen.

Wo werden die Spiele der Bayernligen übertragen?

Wie schon in der vergangenen Saison wird ein Großteil der Bayernliga-Partien auf sporttotal.tv live übertragen.

Wer setzt sich oben durch, wer richtet den Blick nach unten?

Hier geht's zum Nord-Tabellenrechner.

Hier geht's zum Süd-Tabellenrechner.