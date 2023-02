Bayern verliert deutlich gegen die Towers - Alba feiert Arbeitssieg in Crailsheim

Vor dem Pokalhalbfinale gegen Alba Berlin musste Bayern München gegen die Hamburg Towers eine überraschende Niederlage hinnehmen. Berlin hingegen feierte den 18. Erfolg im 19. Spiel. Dazu gewannen Bamberg und Ludwigsburg deutlich.

Der FC Bayern München hat in der Basketball-Bundesliga überraschend deutlich gepatzt. Der Tabellendritte unterlag am Dienstag den zuvor formschwachen Hamburg Towers klar mit 70:89 (34:53). Für die Münchner war es bereits die sechste Saison-Niederlage im 20. Spiel. "Wir müssen uns selbst an die Nase packen. So eine Niederlage tut weh", sagte Nationalspieler Niels Giffey gegenüber "MagentaSport" und kündigte vor dem Pokalhalbfinale am Samstag gegen Alba Berlin an: "Wir müssen jetzt die Köpfe zusammenstecken."

Von Beginn an dominierten die Hamburger den Titelaspiranten aus München teilweise nach Belieben und holten sich nach 40 Minuten einen hochverdienten achten Saisonsieg mit 19 Zählern Vorsprung. Bester Schütze für die Towers war James Woodard mit 22 Punkten.

Alba behält im letzten Viertel die Nerven

Meister und Tabellenführer Alba Berlin hingegen gelang die Generalprobe für das Duell mit den Münchnern. Die Berliner feierten einen 91:85 (43:40)-Arbeitssieg bei den Crailsheim Merlins. Mit dem zwölften Erfolg in Serie, dem 18. Sieg im 19. Spiel, festigten die Berliner ihre Tabellenführung. Beste Werfer für Alba waren Yanni Wetzell mit 19 sowie Tim Schneider und Jaleen Smith mit 17 Punkten.

Die Berliner erwischten einen schlechten Start: Sie erlaubten sich Ballverluste, hatten keinen Wurfrhythmus und waren defensiv ohne Zugriff. Erst nach dem 2:9-Rückstand wurde es etwas besser. Mit einem 16:16 ging es ins zweite Viertel. Das Spiel blieb wenig ansehnlich, auch wenn es in der Offensive bei beiden Teams etwas besser lief. Alba geriet zunächst erneut mit sechs Punkten in Rückstand, bevor das Team auch von außen besser traf. Zwei Dreier von Tim Schneider brachten die 43:40-Halbeitfürhung.

Die Berliner begannen das drittel Viertel konzentrierter und konsequenter. Sie kontrollierten weiter den Rebound und gingen Mitte des Abschnitts beim 60:49 erstmals zweistellig in Führung. Crailsheim ließ sich jedoch nicht abschütteln. In der Schlussphase kamen die Gastgeber noch einmal auf einen Punkt heran. Doch die Berliner behielten die Nerven und brachten den Vorsprung über die Zeit.

Ludwigsburg festigt Play-off-Platz

Der frühere Serienmeister Brose Bamberg hat seine gute Form mit einem klaren 97:77 (42:41) über ratiopharm Ulm unterstrichen und darf sich weiterhin Hoffnung auf die Play-off-Teilnahme machen. Pokal-Halbfinalist MHP Riesen Ludwigsburg fügte medi Bayreuth durch ein 108:94 (56:43) die achte Niederlage in Serie zu. Auch dank 24 Punkten von Prentiss Hubb festigten die Ludwigsburger den Play-off-Rang. Ludwigsburgs Pokalgegner EWE Baskets Oldenburg bezwang die Fraport Skyliners aus Frankfurt mit 87:79 (46:41).

Statistik von den Dienstag-Spielen

Bayern München - Veolia Towers Hamburg 70:89 (34:53)

Beste Werfer München: Obst (15 Punkte), Weiler-Babb (12), Giffey (11), Jaramaz (11)

Beste Werfe Hamburg: Woodard (22), Polite (13), Meisner (13), Samar (11), Childs (10)

Zuschauer: 5163

Brose Bamberg - ratiopharm Ulm 97:77 (42:41)

Beste Werfer Bamberg: Miller (22 Punkte), Reaves (17), Wohlrath (15), Bohacik (10)

Beste Werfer Ulm: dos Santos (17), Nunez (12), Paul (11), Hawley (11), Caboclo (10)

Zuschauer: 3195

medi Bayreuth - MHP Riesen Ludwigsburg 94:108 (43:56)

Beste Werfer Bayreuth: Childress (24 Punkte), Hill (19), Rowe (11)

Beste Werfer Ludwigsburg: Hubb (24), Dunn (21), Cherry (14), Miller (13), Bähre (11)

Zuschauer: 2037

Hakro Merlins Crailsheim - Alba Berlin 85:91 (40:43)

Beste Werfer Crailsheim: Mikalauskas (18 Punkte), Batemon (18), Lewis (10), Radosavljevic (10)

Beste Werfer Alba: Wetzell (19), Smith (17), Schneider (17), Zoosman (12)

Zuschauer: 2069

EWE Baskets Oldenburg - Fraport Frankfurt 87:79 (46:41)

Beste Werfer Oldenburg: Russell (22 Punkte), Drechsel (16), DiLeo (10), Agbakoko (10)

Beste Werfer Frankfurt: Obiesie (24), Beliauskas (15), Robertson (12)

Zuschauer: 5721