Bayern muss in Pilsen auf Quartett um Neuer verzichten

Dem FC Bayern fehlen am Mittwoch bei Viktoria Pilsen vier weitere Spieler. Auch Kapitän Manuel Neuer wird nicht mitreisen.

Hielt schon dreimal die Null in dieser Champions-League-Saison, fehlt in Pilsen aber: Manuel Neuer. IMAGO/Kirchner-Media

Dass Jamal Musiala nach seiner Corona-Infektion ausfallen würde, stand bereits fest. Doch nun muss Julian Nagelsmann im Champions-League-Auswärtsspiel bei Viktoria Pilsen am Mittwochabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) noch auf vier weitere etablierte Kräfte verzichten.

Wie der Rekordmeister vor der Abreise nach Tschechien am Dienstagnachmittag bekanntgab, bleiben Kapitän Manuel Neuer, Abwehrmann Matthijs de Ligt, Linksverteidiger Alphonso Davies und Angreifer Serge Gnabry in München.

Neuer, der bereits am Dienstagvormittag wie seine drei Teamkollegen beim Abschlusstraining in München gefehlt hatte, hat demnach eine Schultereckgelenk-Prellung erlitten, Gnabry eine Kapselverletzung im Kniegelenk. Ob das Duo über das Pilsen-Spiel hinaus ausfallen wird, teilten die Bayern, die am Sonntag (19.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen den Tabellenzweiten SC Freiburg antreten, nicht mit.

De Ligt, den muskuläre Probleme in der linken Hüfte plagen, war im Bundesliga-Topspiel bei Borussia Dortmund am Samstagabend (2:2) ebenso wie Davies vorzeitig ausgewechselt worden. Davies hatte nach einem Tritt von BVB-Mittelfeldspieler Jude Bellingham eine Schädelprellung erlitten. In Pilsen wird er nach Klubangaben deshalb nun geschont.

Ulreich vor erstem Champions-League-Einsatz seit Februar

Für Neuer wird die Nummer 2 Sven Ulreich in Pilsen das Bayern-Tor hüten. Der 34-Jährige, der in dieser Saison bislang nur in der ersten DFB-Pokal-Runde beim FC Viktoria Köln (5:0) zum Zuge gekommen war, kommt bislang auf 14 Champions-League-Einsätze. Sein bisher letzter war das Achtelfinalhinspiel bei RB Salzburg am 16. Februar (1:1, kicker-Note 2,5).

Vor Ulreich in der Abwehrkette bleiben Nagelsmann kaum noch Optionen. Weil neben de Ligt und Davies auch Lucas Hernandez (Muskelbündelriss) und Bouna Sarr (Knie-OP) weiter fehlen, stehen in Dayot Upamecano, Benjamin Pavard, Noussair Mazraoui und Josip Stanisic nur noch vier gelernte Verteidiger zur Verfügung.

Dem FC Bayern, der bislang alle drei Gruppenspiele in dieser Champions-League-Saison gewonnen hat und noch ohne Gegentor ist, wäre bei einem weiteren Sieg am Mittwoch vorzeitig fürs Achtelfinale qualifiziert - sofern der FC Barcelona im Parallelspiel gegen Inter Mailand maximal ein Unentschieden holt. Ein Remis in Pilsen reicht der Nagelsmann-Elf, sollte sich Inter im Camp Nou durchsetzen.

Der Kader des FC Bayern in Pilsen:

Tor: Ulreich, Schenk

Abwehr: Upamecano, Pavard, Mazraoui, Stanisic

Mittelfeld: Kimmich, Goretzka, Sané, Coman, Wanner, Mané, Sabitzer, Müller, Gravenberch

Angriff: Choupo-Moting, Tel