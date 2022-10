Wieder kein Sieg für Bayern: Pilsen dreht spät die Partie

Am 3. Spieltag der Youth League wollte der Nachwuchs des FC Bayern nach zwei Unentschieden den ersten Sieg landen. Lange sah es nach drei Punkten aus, dann schoss Underdog Pilsen plötzlich zwei späte Tore.

FCB-Trainer Danny Galm hatte vor der Begegnung angekündigt, dass seine Schützlinge dominant auftreten sollen - und das taten sie auch. Die ersten gefährlichen Aktionen gehörten am Dienstagmittag den Gastgebern. Pavlovics Abschluss aus der Distanz war etwas zu zentral (7.), Kabadayi schlenzte nur knapp am Tor vorbei (24.).

Etwa zur Hälfte des ersten Durchgangs meldete sich auch Pilsen vorne, und der FCB musste sich bei Schenk bedanken, der einen Kopfball von Stauber noch über die Latte lenkte ( 24.). Die Gäste blieben danach die gefährlichere Mannschaft, ohne sich weitere Torchancen zu erspielen. Dem bayerischen Nachwuchs fehlte die nötige Präzision.

Scholze trifft zu Führung

Viktoria machte nach der Halbzeit dort weiter, wo es aufgehört hatte, blieb in der Defensive konzentriert und schaltete nach Balleroberungen schnell um. Vinlöf passte nach einem Konter gut auf und konnte vor dem einschussbereitem Stauber klären (52.)

Der FCB wirkte von der körperlich starken Gastmannschaft etwas verunsichert, ging dann aber doch in Führung. Hepburn schickte Scholze in den Strafraum, der dann vorm Tor eiskalt blieb und zum 1:0 einschob (70.).

Die Führung half dem Nachwuchs des deutschen Rekordmeisters, das Spiel zu beruhigen, und der FCB hatte Gelegenheiten, das Spiel zu entscheiden. Ibrahimovic zielte nach einer tollen Kombination am Tor vorbei (83.), Kabadayi scheiterte mit einem Heber an Baier (85.).

Pilsen dreht Partie innerhalb von vier Minuten

Als das Spiel schon fast zu Ende schien, tauchte Pilsen noch einmal vor dem Tor auf. Kule stahl sich aus dem Rücken seines Gegenspielers davon und fand im Zentrum Kruta, der nur noch einschieben musste (87.). Keine vier Minuten später drehten die Gäste sogar noch die Partie. Sojka brachte eine Freistoßflanke scharf vor das Tor, und Paluska spitzelte den Ball über die Linie (90.+1).

Statt nach zwei Unentschieden zu Beginn der Youth League den ersten Sieg einzufahren, müssen die Bayern also die erste Niederlage hinnehmen. Pilsen, zuvor noch punkt- und torlos, überholt die Gastgeber in der Gruppe C.