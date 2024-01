Stanways Eigentor besiegelt das Bayern-Aus

Um alles oder nichts ging es für den FC Bayern im letzten Gruppenspiel: Gegen Paris St. Germain standen die Münchnerinnen im Rennen um den Champions-League-Viertelfinal-Einzug am Ende trotz leidenschaftlicher Vorstellung nach einem unglücklichen 2:2 mit leeren Händen da.

Bayern-Coach Alexander Straus stellte im Vergleich zum 1:0 gegen Hoffenheim in der Liga einmal um: Für die nicht spielberechtigte Sembrant rückte Hansen in die Innenverteidigung.

Paris, in der heimischen Liga ebenfalls Zweiter, hatte sich mit einem 8:1 gegen Bordeaux warm geschossen. Trainer Jocelyn Precheur hatte dabei etliche Wechsel vorgenommen nd rotierte wieder zurück.

Es war eine nervöse Anfangsphase, beide Teams pressten früh energisch und provozierten so den Fehlpass des Gegners. Symptomatisch resultierte die erste Schusschance aus einem Einwurf von PSG, den Harder erlief, aber verzog (10.). Auf der anderen Seite gelang es auch Paris nur selten, sich strukturiert ins letzte Drittel zu spielen (Baltimore, 15.).

Das Duell blieb zäh wie intensiv mit häufig wechselndem Ballbesitz. Bis zur ersten zwingenden Möglichkeit dauerte es bis zur 27. Minute - Lohmann schlenzte knapp vorbei.

Gwinn sorgt für verdiente Bayern-Führung

Die Bayern-Abwehr hielt die schnellen Spitzen der Französinnen bis auf wenige Ausnahmen prima in Schach - und nach einer halben Stunde agierten die Straus-Schützlinge zudem zielstrebiger.

Schüller vergab nach schneller Stafette frei vor PSG-Keeperin Picaud noch die Führung (35.), die nach der folgenden Ecke aber Gwinn per Kopfballbogenlampe besorgte (36.).

Gegen das in den nächsten Minuten unsortierte PSG drängte der FCB auf das zweite Tor, das Harder per Flachschuss knapp verpasste (39.). Es ging mit dem 1:0 in die Pause.

Nach Wiederanpfiff blieben die Gastgeberinnen ihrer offensiven Linie zunächst treu, fast hätte Schüller de Almeidas Lapsus ausgenutzt (47.), ehe ein Kopfballaufsetzer der Stürmerin zu unplatziert aufs Tor flog (49.).

Apropos zu unplatziert: Dies traf auch bei der ersten echten Chance für PSG bei Geyoros Abschluss aus zentraler Position zu, Grohs war auf dem Posten (53.).

Es blieb zunächst der einzige ernsthafte Offensivakzent der Gäste, die sich leidenschaftlichen Münchnerinnen gegenüber sahen. Die Straus-Schützlinge drückten der Partie mit energischer Zweikampfführung ihren Stempel auf, Harder kam dem 2:0 erneut nahe (72.).

Lohmann antwortet Chawinga postwendend

Die Schlussphase wurde turbulent: Erst glich Chawinga nach zu kurzer Kopfball-Rückgabe von Hansen wie aus dem Nichts aus (73.), doch die Reaktion des FCB war perfekt - Lohmann köpfte nach Bühls Flanke zur erneuten Führung ein (75.).

Pechvogel Stanway

PSG drückte in der Schlussphase mächtig, Chawinga brachte den Ball aus kurzer Distanz nicht über die Linie (84.). Bayern hatte in dieser Szene Riesenglück, wenig später aber großes Pech: Stanway sah Baltimores Schuss im Getümmel vor dem Tor nicht, der Ball sprang der Engländerin an den Fuß und von dort ins Tor (88.).

Zwar traf Zadrazil tief in der Nachspielzeit noch einmal ins Pariser Tor, stand dabei aber klar im Abseits. Somit ist für die Münchnerinnen in dieser Saison nach der Gruppenphase in der Champions League Endstation, weil Ajax im Tableau mit einem 2:1 gegen Rom am FCB vorbeizog und punktgleich hinter Paris Zweiter wurde.