Per Grätsche und Schlenzer: Bayerns Auftakt gegen ManUnited gelingt

Die U 19 des FC Bayern ist erfolgreich in die Youth League 2023/24 gestartet. Gegen Manchester United setzten sich die Münchner verdient mit 2:0 durch.

Nach einem Saisonstart mit Höhen und Tiefen in der U-19-Bundesliga Süd/Südwest, nach drei Siegen am Stück setzte es zuletzt beim 2:5 in Hoffenheim die zweite Niederlage, empfingen die A-Junioren des FC Bayern am Mittwochnachmittag am ersten Spieltag der Youth League auf dem heimischen Campus den Nachwuchs von Manchester United.

Motiviert, das Vorrunden-Aus in der vergangenen Spielzeit vergessen zu machen, spielten die Münchner eine starke erste Halbzeit: Zwar gehörten United durch Williams (1.) und Lacey (3.) die ersten kleineren Gelegenheiten, richtig gefährlich wurde es aber ausschließlich auf der Gegenseite. Manuba scheiterte nach energischem Dribbling an Manchester-Keeper Harrison (7.), wenig später verpasste Stürmer Ramsak nach einer scharfen Rüger-Hereingabe die Führung (11.).

Ramsak bricht kurz vor der Pause den Bann

Großchancen der Gäste sprangen gegen die in dieser Saison bislang nicht immer sattelfeste FCB-Defensive (13 Gegentore in fünf Spielen) nur nach Fehlern der Münchner heraus, Wimmer bügelte seinen Ballverlust gegen Wheatley gemeinsam mit Schlussmann Schmitt noch aus (21.).

Offensiv knüpften die Bayern dagegen an die starken Leistungen zum Saisonstart (16 Tore) an und erspielten sich in regelmäßigen Abständen Gelegenheiten, die Ramsak (25.), Fernandez Gonzalez (33.) und Rüger (39.) zunächst liegenließen. Ersterer belohnte die Münchner dann aber kurz vor der Pause: Nach einer schnellen Kombination über die linke Seite grätschte Ramsak die flache Hereingabe von Adam Aznou aus kurzer Distanz ins Tor (40.).

Münchner Chancenwucher - Joker Scott sorgt für die Entscheidung

Nach dem Seitenwechsel wollten die Münchner schnell Treffer Nummer zwei nachlegen: Adam Aznou scheiterte nach einem Angriff durch das Zentrum an Harrison (51.), freigespielt von Fernandez Gonzalez wurde Ramsak kurz darauf noch geblockt (53.). Der umtriebige Spanier Fernandez Gonzalez beendete schließlich die Großchancen-Trilogie der Münchner, indem er abermals in Harrison seinen Meister fand (57.).

Nach gut einer Stunde wurde United etwas mutiger, Manuba rettete noch im letzten Moment gegen Musa (65.). Hartmann reagierte und tauschte seine beiden Flügelspieler - ein cleverer Schachzug: Nach Ablage von Asp schlenzte der kurz zuvor eingewechselte Scott die Kugel aus neun Metern gefühlvoll ins rechte obere Eck (80.) - die Vorentscheidung. Bayern verwaltete den Vorsprung, Joker Pisano verpasste bei seinem Pfostentreffer gar das 3:0 (89.).

Erst in den Schlussminuten wurden die Red Devils noch einmal offensiver: Mit einer spektakulären Fußparade verhinderte Schmitt den Anschlusstreffer, sodass die Münchner am Ende über einen makellosen 2:0-Erfolg zum Auftakt in die Youth League 2023/24 jubeln durften. Weiter geht es für die Hartmann-Elf am Sonntag mit einem prestigeträchtigen Spiel: Ab 13 Uhr gastiert der Stadtrivale TSV 1860 München zum Derby am Campus.