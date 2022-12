Bühl sorgt für Bayern-Erfolg, doch Barcelona holt den Gruppensieg

Weiter waren die Frauen des FC Bayern in der Champions League schon, am Mittwoch ging es um den Gruppensieg. Dieser wurde es trotz eines 2:0-Sieges gegen Benfica nicht, da auch Barcelona seine Hausaufgaben machte.

Bayern-Trainer Alexander Straus feierte mit seinem Team in der Champions League zuletzt einen 4:0-Auswärtssieg beim FC Rosengard. Dieser reichte auch zum vorzeitigen Einzug ins Viertelfinale, da Barcelona mit 6:2 bei Benfica gewann. Ein Endspiel ums Weiterkommen gab es am Mittwochabend also nicht. Es ging lediglich um den Gruppensieg, dazu brauchten die Münchnerinnen aber einen Patzer der Katalaninnen gegen das noch punktlose Schlusslicht Rosengard.

Bayern im Pech und im Glück

Die Münchnerinnen gingen sofort schwungvoll zur Sache und kamen nach wenigen Sekunden zu einer dicken Chance durch Bühl. Die Gastgeberinnen blieben weiter am Drücker und hatten nach 22 Minuten Pech, als Lohmann den Pfosten traf.

Benfica spielte im ersten Durchgang durchaus munter mit, strahlte nach vorne aber nicht die große Torgefahr aus. Die Bayern hatten weitestgehend alles im Griff, wenngleich offensiv teilweise die letzte Konsequenz fehlte. Kurz vor dem Seitenwechsel hatte die Straus-Elf dann Glück, Lacasses Treffer zählte aufgrund eines vermeintlichen Stürmerfouls an Kumagai nicht (44.). Aber ein Foul war in dieser Szene nicht zu erkennen. Somit ging es torlos in die Kabinen. Der Gruppensieg war zu dieser Zeit in weiter Ferne, da Barcelona nach 45 Minuten schon mit 3:0 führte.

Bühl schnürt den Doppelpack

Nach der Pause durften die Heimfans dann fix jubeln, nach einem Traumpass von Stanway vollendete Bühl nach toller Ballmitnahme zum 1:0 (51.). Wirklich viel ließen die Münchnerinnen defensiv nicht zu, in der 60. Minute hatten sie aber erneut Glück: Grohs kam gegen Lacasse raus, traf den Ball nicht und prallte dann mit ihrer Gegenspielerin zusammen. Zur Verwunderung gab es Stürmerfoul und Freistoß für Bayern, hier hätte man durchaus auf den Punkt zeigen können.

Ein wirkliches Highlight war die zweite Hälfte nicht, aber aufgrund des klaren Ergebnisses auf dem anderen Platz ging es auch um nicht mehr viel. Bühl trug sich schließlich noch ein zweites Mal in die Torschützenliste ein und sorgte für den 2:0-Heimsieg, wieder hatte Stanway vorgelegt (75.). Da aber Barcelona deutlich mit 6:0 gewann, beenden die Bayern-Frauen die Gruppenphase mit 15 Punkten aufgrund des schlechteren Torverhältnisses "nur" auf Platz zwei.

Für den FC Bayern geht es in eine lange Winterpause, bevor am 5. Februar das erste Spiel des neuen Jahres beim 1. FFC Turbine Potsdam ansteht (13 Uhr).