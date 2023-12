Nach frühem Schüller-Treffer: Bayern gegen Ajax zu harmlos

Der FC Bayern München ist im dritten Champions-League-Spiel nicht über ein Remis gegen Ajax Amsterdam hinausgekommen. Die starke Anfangsphase konnte der FCB in der Folge nicht bestätigen und hatte zudem Pech.

Der FC Bayern, der im Vergleich zum klaren 3:0 über Leverkusen in Naschenweng und Schüller mit zwei neuen Spielerinnen begann, kam optimal ins Spiel und ging direkt mit der ersten Möglichkeit in Führung. Nach einer Flanke von Lohmann war es zuerst Dallmann, die an van Ejik scheiterte, Schüller war im Nachsetzen aber zur Stelle (2.).

Die Münchnerinnen gingen nicht vom Gaspedal und spielten weiter energisch nach vorne. Schüllers Direktabnahme aus rund fünf Metern hätte eigentlich schon das 2:0 sein müssen (7.). Die Gäste aus Ajax, die bis dato komplett von der Rolle waren, fanden in der Folge etwas besser in die Partie und verzeichneten einige Ballbesitzphasen, ohne jedoch gefährlich vor Bayerns Tor zu kommen.

Dallmanns Tor findet keine Anerkennung

Die Chancen hatte derweil der deutsche Meister, Schüllers Abschluss aus rund 18 Metern rauschte über den Querbalken (25.). Der FCB ließ nicht nach und legte dank seiner offensiven Kaltschnäuzigkeit nach, Dallmanns Treffer zählte jedoch nicht, weil Assistgeberin Naschenweng aus Sicht des Schiedsrichterinnengespanns aus dem Abseits gestartet war - eine Fehlentscheidung (27.).

Grant zum überraschenden Ausgleich - Schüller verpasst den Doppelpack

Ajax blieb im letzten Drittel weiterhin überwiegend ideenlos, bewies aber ähnlich wie der FC Bayern Qualität in Sachen Effizienz und kam mit der ersten Chance zum Ausgleich. Nach einem weiten Ball der 16-jährigen US-Amerikanerin Yohannes setzte sich Grant gegen Naschenweng durch und markierte das überraschende 1:1 (38.).

Nach der Pause musste Bayern eine kurze Schrecksekunde überstehen, als Yohannes frei im Fünfmeterraum zum Kopfball kam, aus Rücklage den Ball jedoch drüber setzte (48.). Ähnlich wie in der ersten Hälfte verbuchten die Bayern auch in der zweiten 45 Minuten deutlich mehr Möglichkeiten. Stanways Versuch aus aussichsreicher Position landete oberhalb des Querbalkens (53.). Keine zehn Minuten später war es dann wieder Schüller, die van Ejik zentral zur Parade zwang, schließlich verhinderte die Latte die erneute Führung (64.).

Ausgenommen der Möglichkeit von Lohmann (68.) kamen die Münchnerinnen nicht mehr entscheidend ins letzte Drittel und mussten sich am Ende mit einem Remis gegen Ajax Amsterdam begnügen.

Für den FCB steht am Sonntag ab 18.30 Uhr das bayrische Derby bei Aufsteiger Nürnberg im Max-Morlock-Stadion an. Ajax Amsterdam empfängt am selben Tag bereits um 12.15 Uhr ADO Den Haag.