Bayer nimmt Diaby mit nach Monaco - mit wenig Hoffnung

Zwei Tage vor dem Rückspiel in der Europa League bei der AS Monaco hat Moussa Diaby nach einer Muskelverletzung aus dem Hinspiel individuell trainiert. Zumindest für das Spiel am Sonntag in Freiburg besteht eine realistische Chance auf einen Einsatz, um den der angeschlagene Daley Sinkgraven bangen muss.

Es wird ein Wettlauf mit der Zeit, den Moussa Diaby zumindest auf dem ersten Teilstück kaum gewinnen kann. Zwar konnte der französische Nationalspieler, der sich am Donnerstag vergangener Woche bei der 2:3-Niederlage gegen die AS Monaco an den Adduktoren verletzt hatte, am Dienstag auf den Trainingsplatz zurückkehren, allerdings reichte es nur für eine individuelle Einheit.

Drei Gesperrte in Freiburg

Dass der schnelle Angreifer am Donnerstag im Rückspiel der K.-o.-Runden-Play-offs im Leverkusener Aufgebot steht, gilt somit als unwahrscheinlich. Könnte Diaby doch bestenfalls noch das Abschlusstraining am Mittwochmittag in Leverkusen absolvieren, bevor der Tross ins Fürstentum aufbricht. Ob Leverkusens treffsicherster Akteur in dieser Saison in Monaco als Option auf der Bank Platz nehmen wird, soll sich aber erst am Spieltag erscheinen.

Da dem Werksklub am Sonntag in Freiburg neben den beiden Abwehrspielern Jonathan Tah und Piero Hincapie (jeweils 5. Gelbe Karte) der ebenfalls nach einer Notbremse gesperrte Angreifer Amine Adli fehlen wird, wäre Diabys Rückkehr am Wochenende - rein von der Personallage her betrachtet - noch wichtiger. Am Sonntag wäre Diaby nämlich dann die einzige verfügbare Option unter Leverkusens Angreifern, die in Sachen Topspeed herausragt. Sonst müsste Trainer Xabi Alonso den rechten Außenspieler Jeremie Frimpong zwingend in der Offensive aufbieten, um Freiburgs Defensive übers Umschaltspiel zu knacken.

Muskelprobleme bei Sinkgraven

An die Cote d'Azur wird Diaby aber in jedem Fall mitfliegen, tritt Bayer doch am Freitag von dort aus die Reise nach Freiburg an. Ob dort Daley Sinkgraven mitwirken kann, ist mit einem kleinen Fragezeichen versehen. Am Dienstag fehlte der niederländische Linksverteidiger im Training.

Muskuläre Probleme im Oberschenkel machen dem Techniker, der für die Europa League nicht gemeldet wurde, zu schaffen. Für Bayer wäre es wichtig, wenn Sinkgraven für den Sonntag grünes Licht bekommt. Sind die Alternativen für die Abwehrkette aufgrund der Sperren von Innenverteidiger Tah und dem zentral wie auch links hinten einsetzbaren Hincapie in Freiburg doch ebenfalls rar gesät.