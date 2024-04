Bayer, Inter & Co.: Diese europäischen Teams sind schon Meister

Bayer 04 Leverkusen ist zum ersten Mal Deutscher Meister - und hatte es ziemlich eilig, sich die Schale zu holen. Europaweit gibt es ein paar weitere Teams, die auch schon Meister sind.

79 Punkte nach 29 Spieltagen haben der Werkself gereicht, um die erste Deutsche Meisterschaft der Klubgesichte perfekt zu machen. Bayer 04 ist in Europa aber nicht der einzige Klub, der die Meisterkorken schon knallen lassen konnte.

So schnappte sich Slovan Bratislava in der Slowakei bereits die Krone - fünf Spieltage vor Schluss beträgt der Vorsprung des slowakischen Rekordmeisters schon satte 16 Zähler auf Verfolger Spartak Trnava. Für Slovan ist es die 22. Meisterschaft der Klubgeschichte.

Auch in Aserbaidschan und Wales jubeln die Rekordmeister

In Wales triumphierte ebenfalls einmal mehr der Rekordmeister, in der Welsh Premier League dominierten mal wieder die New Saints, die ihren Titel aus dem Vorjahr eindrucksvoll verteidigten. Der Klub aus Llansantffraid-ym-Mechain ist wie Bayer 04 in der laufenden Saison ungeschlagen, feierte bislang gar 20 Siege aus 22 Ligaspielen. TNS hat zudem noch den Pokal holen, steht im Finale gegen den Ligazweiten Connah's Quay Nomads.

Dazu gibt es noch Qarabag Agdam, das sich in Aserbaidschan nicht lumpen ließ und seine elfte Meisterschaft holte. Sechs Spieltage sind zwar noch in dem kaukasischen Land zu bestreiten, Qarabags Vorsprung auf Verfolger Neftchi Baku beträgt aber bereits schon satte 25 Zähler.

Seit Montagabend steht mit Inter Mailand ein weiteres Meister aus den europäischen Topligen fest. Die Nerazzurri feierten einen 2:1-Derbysieg über Milan und sind fünf Spieltage vor Saisonende nicht mehr einzuholen.

Fehlende Spannung in den Topligen? England ist die Ausnahme

In den anderen europäischen Ländern ist die Entscheidung noch nicht gefallen, wenngleich es nicht überall wirklich spannend ist. Mit Blick auf die Top-Ligen scheint es in Frankreich nur noch eine Frage der Zeit, ehe PSG seinen Titel perfekt macht - elf Punkte Vorsprung auf Verfolger Monaco haben die Pariser.

In Spanien hat Real Madrid am Samstagabend den Clasico mit 3:2 gewonnen und damit den Vorsprung auf den FC Barcelona auf elf Punkte ausgebaut. Sechs Spieltage vor Saisonende dürfte das einer Entscheidung gleichkommen.

Ganz anders sieht die Lage wiederum in England aus. Dort tobt ein Dreikampf zwischen Manchester City (73 Punkte), dem FC Arsenal (74) und dem FC Liverpool (74) - da könnte es bis zum Saisonfinale spannend bleiben.

drm, fm