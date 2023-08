Baumgart wettert gegen DFB und Montagsspiele: "Da bin ich auf der Fan-Seite"

Die in der 1. Runde höchste Pokalhürde beim Zweitligisten VfL Osnabrück hat der FC mit einem 3:1-Sieg in der Verlängerung genommen. Doch Steffen Baumgart war nach dem Sieg angefressen über die Terminierung auf einen Montag. Ein Aspekt, der dem Trainer erst recht aufgrund dreier verletzter Spieler die Stimmung vermieste.

Steffen Baumgart wollte sich nicht beschweren. Zumindest nicht darüber, dass seine Mannschaft fünf Tage vor dem Bundesligastart in Dortmund in einem kraftraubenden Pokalspiel in die Verlängerung und damit zusätzliche Körner lassen musste. "Ich habe heute einen geilen Fight gesehen über 120 Minuten. Da hat sich der finanzielle Aufwand, den die Zuschauer geleistet haben, doch gelohnt", kommentierte der Kölner Trainer die Überstunden, um dann aber einen anderen Aspekt harsch zu kritisieren.

"Was mich mehr ärgert ist, dass wir am Samstag schon wieder dran sind und unsere Gegner nicht nur den leichteren Gegner hatte, sondern auch zwei Tage länger Erholung hat", monierte der 51-Jährige die Spielterminierung, die dem Kölner Auftaktgegner Borussia Dortmund mehr Regenerationszeit zugesteht, die der BVB nach einem mühelosen 5:1-Sieg beim Regionalligisten TSV Schott Mainz zudem nicht so nötig hat.

Spitze gegen den DFB

Und weil dies so ist, verkniff sich Baumgart auch nicht, eine klare Spitze gegen den DFB zu setzen, der anders als die DFL, die davon abgekommen ist, weiter aus Vermarktungsgründen auf die nicht nur bei Baumgart ungeliebten Montagsspiele setzt. "Ich bin mir ziemlich sicher, dass die 1. und die 2. Liga dafür plädiert hat, dass es keine Montagsspiele mehr gibt - und wir spielen am Montag", kritisierte der ehemalige Profi, "da bin ich auf der Fan-Seite, wenn sie nicht ganz so euphorisch Lieder singen gegen solche Leute. Da muss ich sagen: Das hätte ich gerne anders gehabt."

Zumal dem FC jetzt nicht nur wichtige Regenerationszeit verloren geht, sondern auch die Verletzten vom Montagabend weniger Zeit haben, um rechtzeitig fürs BVB-Spiel fit zu werden. Während Baumgart Offensivakteur Mark Uth wegen einer Muskelverletzung schon für den Ligaauftakt abgeschrieben hat, hofft er bei Mittelstürmer Davie Selke (wie Uth am Oberschenkel verletzt) und Innenverteidiger Timo Hübers, der ausgewechselt werden musste, nachdem er mit einem Osnabrücker Spieler Kopf an Kopf gekracht war, dass diese den Wettlauf mit der Zeit gewinnen - doch die ist aufgrund des Montagstermins eben knapp.