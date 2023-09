Bauermanns WM-Kolumne: Warum Kritik an Schröder absurd ist - und die TV-Präsenz der WM trist

Dirk Bauermann (65) analysiert für den kicker die deutschen WM-Spiele. Diesmal analysiert der Ex-Bundestrainer, warum sich Deutschland so schwer gegen Lettland tat, am Ende aber trotzdem ins Halbfinale einzog. Außerdem übt er Kritik an der TV-Präsenz der WM.

In der amerikanischen Sportsprache gelten solche Spiele als "trap game". Spiele - wie dieses gegen Lettland - sind tatsächlich so etwas wie eine mentale Falle. Jeder erwartet, dass du klar gewinnst, auch wenn die Letten bislang ein großartiges Turnier gespielt haben.

Lettland ist als Außenseiter in diese WM gegangen und viele Fachleute haben erwartet, dass es die Vorrunde nicht übersteht. Mit ihrer Wikinger-Mentalität furchtlos zu spielen und niemals aufzugeben, haben sie die deutsche Mannschaft an den Rand einer Niederlage gebracht.

Unser Team ist zum wiederholten Male nicht gut aus den Startlöchern gekommen und hat so den Letten das Gefühl gegeben, dass eine Überraschung möglich ist. Sie haben es über 40 Minuten geschafft, den Rhythmus des Spiels zu kontrollieren. Deutschland ist so eigentlich nie zu seinen berüchtigten Läufen gekommen.

Es war damit durchgehend ein Spiel auf Augenhöhe, in dem Deutschland am Ende das Glück des Tüchtigen hatte. Zudem war sicherlich wichtig, dass Franz Wagner nach seiner Verletzung von der Bank kommend viele Punkte erzielt hat. Er, Andi Obst und das offensive Rebounding haben uns im Spiel gehalten - an einem Tag, an dem Dennis Schröder große Probleme hatte.

Gegen die USA werden wir einen anderen Schröder sehen

Auch die besten Spieler der Welt haben mal einen schwächeren Tag, an dem der Ball einfach nicht in den Korb will. Dennis wegen einer für seine Verhältnisse schwächeren Leistung zu kritisieren, wäre aber absurd. Dafür hat er viel zu viel vor der WM und während des Turniers gezeigt. Ich bin mir sicher, dass er im Halbfinale gegen die USA sein wahres Gesicht zeigen wird. Wir werden einen ganz anderen Schröder gegen seine NBA-Kollegen sehen. Großartig fand ich deshalb am Ende die Szene, wie sich das deutsche Team um ihn geschart und aufgebaut hat.

Am Ende ist es in einem Viertelfinale sowieso gleichgültig, ob du mit 20 oder zwei Punkten Unterschied gewinnst. Entscheidend ist, dass sich diese großartige deutsche Mannschaft für das WM-Halbfinale qualifiziert hat. Sie hat damit das erreicht, was nur eine andere Mannschaft vor ihr im Jahr 2002 geschafft hat. Das ist eine fantastische Leistung, ganz egal, was in den letzten beiden Spielen noch passiert. Dazu muss man den Verantwortlichen, dem Trainerstab und natürlich insbesondere den Spielern gratulieren.

Keine deutschen Spiele im Free-TV - traurig und nicht nachvollziehbar

Das Halbfinale gegen die USA wird nun unter einem ganz anderen Stern stehen. Die USA sind auch nach ihrer Leistung gegen Italien Favorit. Aber ich bin mir sicher, dass den Deutschen die Rolle des Underdogs liegt und dass sie den Amerikanern mit ihrer individuellen und kollektiven Klasse das Leben brutal schwer machen werden.

Traurig und aus meiner Sicht absolut nicht nachvollziehbar ist die Entscheidung der Öffentlich-Rechtlichen, die verbleibenden Spiele der Deutschen nicht zu übertragen. Die vielen, vor allem jugendlichen Fans in Deutschland und nicht zuletzt die Mannschaft selbst hätten es verdient gehabt, dass ähnlich wie bei der EM im Vorjahr die Halbfinal- und Finalspiele im Free-TV übertragen werden. Im Namen der vielen Basketball-Fans hoffe ich, dass die Verantwortlichen diese Entscheidung noch überdenken.

Dirk Bauermann (65) hat mit der deutschen Nationalmannschaft um Dirk Nowitzki 2005 EM-Silber gewonnen und die DBB-Auswahl insgesamt gut acht Jahre gecoacht (WM 1994, 2003 bis 2011). Mit Leverkusen und Bamberg gewann Bauermann als Trainer unter anderem neun Deutsche Meistertitel. Mit Tunesien gewann er 2021 die Afrikameisterschaft. Inzwischen ist er wieder für den Deutschen Basketball-Bund als Koordinator im Nachwuchsbereich tätig.