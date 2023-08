Bauermanns WM-Kolumne: Die wichtigen ersten fünf Minuten - und warum die zweite Hälfte etwas ruckelte

Dirk Bauermann (65) analysiert für den kicker die deutschen WM-Spiele. Nach dem erfolgreichen Spiel gegen Japan erklärt der ehemalige Bundestrainer, wieso der Auftakt so wichtig war, wie das deutsche Team Japan schlagen konnte - und warum die etwas passivere zweite Spielhälfte kein Problem darstellt.

Das erste Spiel bei einem Turnier ist immer vergleichbar mit den ersten fünf Minuten einer Begegnung. Man gewinnt zwar in den ersten fünf Minuten kein Spiel, aber man diktiert Tempo und Rhythmus, man strahlt Überlegenheit aus. Insofern sind diese ersten fünf Minuten eine entscheidende Grundlage für ein erfolgreiches Spiel. Es ist natürlich viel besser, so zu starten, als einem Rückstand hinterherlaufen zu müssen und unter Druck zu geraten.

So verhält es sich auch mit dem ersten Turnierspiel: Es geht nicht nur darum, zu gewinnen, sondern auch um relativ dominant aufzutreten und damit eine gute Basis für die nächsten Spiele zu schaffen.

Das ist der deutschen Mannschaft eindrucksvoll gelungen. Sie hat von Beginn an Dominanz ausgestrahlt. Die erste Fünf hat mit Dennis Schröder, Andreas Obst, Franz Wagner, Johannes Voigtmann und Daniel Theis natürlich auch eine unfassbar hohe Qualität.

Sie haben den Japanern sofort jede Hoffnung genommen, heute eine Chance zu haben. Die Gastgeber hatten einige Verletzungen auf den großen Positionen, insofern war Yuta Watanabe von den Phoenix Suns auch der einzige, der überhaupt individuell dagegenhalten konnte.

Die Japaner waren in allen Belangen unterlegen. Die einzige Chance, die sie gehabt hätten, um das Spiel überhaupt spannend zu machen, wäre eine sensationelle Dreierquote, zu der sie normalerweise auch fähig sind. Aber die Deutschen haben ihnen diese Möglichkeit nicht gegeben. Japan hätte um die 50 Prozent von der Dreipunktelinie treffen müssen, was zwar viel gewesen wäre, aber nicht unmöglich. Am Ende waren es jedoch nur um die 15 Prozent. Dann ist so eine Mannschaft einfach chancenlos.

Bei den Deutschen hat es dann in der zweiten Hälfte ein bisschen geruckelt, sie haben auch durch die Zonenverteidigung der Japaner den Rhythmus etwas verloren. Wenn man aber im ersten Spiel eines Turniers so dominant auftritt und so weit vorne liegt, ist es ganz normal, dass man unbewusst einen Gang zurückschaltet. Insofern war das eine schöne Leistung und ein überzeugender Auftaktsieg.

Eigentlich fängt das Turnier für die Deutschen erst jetzt so langsam an, das muss man ehrlich sagen. Aber sie haben das Auftaktspiel gut gelöst und können auf diesen Sieg sehr gut aufbauen.

Dirk Bauermann (65) hat mit der deutschen Nationalmannschaft um Dirk Nowitzki 2005 EM-Silber gewonnen und die DBB-Auswahl insgesamt gut acht Jahre gecoacht (WM 1994, 2003 bis 2011). Mit Leverkusen und Bamberg gewann Bauermann als Trainer unter anderem neun Deutsche Meistertitel. Mit Tunesien gewann er 2021 die Afrikameisterschaft. Inzwischen ist er wieder für den Deutschen Basketball-Bund als Koordinator im Nachwuchsbereich tätig.