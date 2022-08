Basketball-Bundestrainer Herbert: "Wir wollen eine Medaille"

NBA-Star Dennis Schröder und Gordon Herbert haben für die anstehende Heim-Europameisterschaft im September Ziele gesteckt. Doch erst einmal muss der Bundestrainer einige Spieler nach Hause schicken.

Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert will sein Aufgebot für die Heim-Europameisterschaft vom 1. bis 18. September noch in dieser Woche drastisch reduzieren. "Am Freitag oder Samstag wollen wir auf zwölf Spieler kommen, so bald wie möglich wollen wir auf zwölf Spieler reduzieren. Dann haben wir eine Chance, ein echtes Team zu bauen", sagte Herbert am Montag beim Medientraining des Nationalteams in Köln.

Der Chefcoach des Deutschen Basketball Bundes (DBB) hatte zunächst ein vorläufiges Aufgebot mit 17 Akteuren berufen und will nun anhand der Trainingseindrücke urteilen. Zum Start in die dreiwöchige Turniervorbereitung präsentierte Herbert jedenfalls eine Mannschaft, die sich sehen lassen kann. Neben Spielmacher Dennis Schröder von den Houston Rockets tummelten sich mit Vizechampion Daniel Theis (künftig Indiana Pacers) und den in der abgelaufenen NBA-Saison überzeugenden Wagner-Brüdern Moritz und Franz (beide Orlando Magic) drei weitere Profis aus Übersee in Köln.

Das Ziel ist ein Platz auf dem Treppchen

"Wir versuchen, jedes Mal 110 Prozent zu geben, als Team zu agieren und Siege einzufahren", sagte Schröder nach dem öffentlichen Training und rief das Erreichen der Play-off-Runde in Berlin als erstes Ziel aus. Deutlich forscher formulierte es am Montag Herbert: "Wir wollen auf das Podium, wir wollen eine Medaille."

Vor EM-Beginn am 1. September stehen für Deutschland noch zwei Qualifikationsspiele für die WM 2023 auf dem Programm. Einen ersten Eindruck vom neuen deutschen Team gibt es bei den Testspielen in Belgien (Mittwoch) und den Niederlanden (Freitag).