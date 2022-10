Alarcon besiegelt das Aus: Bayern München verabschiedet sich vorzeitig

Der FC Bayern München hat keine Chance mehr auf die K.-o.-Phase der Youth League. Ein Doppelpacker beim FC Barcelona sorgte für die 2:3-Niederlage aus Sicht der Deutschen.

Gegen Bayern München der Matchwinner: Angel Alarcon vom FC Barcelona. IMAGO/Uk Sports Pics Ltd

Zweimal war er zu frei, zweimal netzte er volley ein: Stürmer Alarcon vom FC Barcelona wurde am Mittwochnachmittag zum Alptraum des FC Bayern. Die Nummer 9 drehte noch vor der Pause die Partie, die die Gäste verdient verloren.

Copados Führung hält nur kurz an

Dabei hatte Copado seine Farben nach einer starken Anfangsphase noch in Führung geschossen (10.), während Barça bis auf einen guten Freistoß von Hernandez kaum etwas zu bieten hatte. In der Abwehr gewährte der Gast aber zu viele Räume und Alarcon (16., 39.) bedankte sich.

Pfostenpech und Garrido besiegeln die Niederlage

Ab dem Ausgleich war Barcelona tonangebend, während der deutsche FCB gefährlich blieb, doch am Pfosten (Pavlovic, 77.) oder Keeper Astralaga (Ibrahimovic, 47.) scheiterte. Weil Ballis ebenso ein ums andere Mal vereitelte oder die Katalanen Chancen leichtfertig vergaben, blieb es lange beim 2:1.

Die endgültige Entscheidung führte in der Schlussphase Garrido per Abstauber herbei (87.). Ibrahimovics Schlusspunkt in der Nachspielzeit (90.+5) kam zu spät.

Barcelona bleibt ungeschlagener Tabellenführer der Gruppe C, in der Bayern vorzeitig ausscheidet, da Inter Mailand Viktoria Pilsen 4:2 besiegte.