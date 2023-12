Balingen holt späten Punkt in Frankfurt

Mit dem Kellerduell zwischen dem FSV Frankfurt und der TSG Balingen startete am Freitag der 20. Spieltag in der Staffel Südwest. Einen Sieger gab es dabei nicht.

Balingen findet zweimal die Antwort

Immens wichtig war dieser Spieltagsauftakt am Freitagabend vor allem für die TSG Balingen, die sich von Tabellennachbar FSV Frankfurt zumindest mit einem späten 2:2-Unentschieden trennte. Die Zuschauer sahen einen druckvollen Beginn beider Teams und nach elf Minuten die frühe Führung der Frankfurter: McLemore fand den freistehenden Boutakhrit, der flach zum 1:0 ins linke Eck traf. Es blieb eine intensiv geführte Partie, Chancen hatte bis zur Pause vor allem die Heimelf, die nach der Pause durch das Blitz-1:1 durch Almeida Morais aber kalt geduscht wurde (46.). Doch die Antwort folgte schnell: McLemore traf aus spitzem Winkel zur erneuten 2:1-Führung des FSV (53.). Und diese hatte lange Bestand, bis es kurz vor Schluss nach einem Foul von Hildmann Strafstoß für Balingen gab: Ferdinand trat an und verwandelte zum 2:2 ins linke Eck (85.). In Folge hatten beide Teams noch Chancen auf den Siegtreffer, die Gäste etwa hatten Pech bei einem Pfostentreffer.