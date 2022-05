Badnerlied am Breitscheidplatz: Freiburg-Fans fluten Berlin

In der Bundeshauptstadt fiebern am Samstagmittag tausende Anhänger des SC Freiburg dem Finalspiel des DFB-Pokals entgegen: Um 20 Uhr (LIVE! bei kicker) treffen die Breisgauer auf RB Leipzig. Trotz aller Abneigung gegen den Gegner bleibt es bislang friedlich.

Die Hauptstadt ist rot-schwarz. Rund um die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche haben sich am Samstagvormittag tausende Fans des SC Freiburg versammelt. Zwischen Bratwurstbuden, Bühne und Bierständen schmetterten die Weitgereisten immer wieder das "Badnerlied" und bejubelten die erste Finalteilnahme ihres Klubs. Da aus organisatorischen Gründen keine Sonderzüge aus dem Breisgau nach Berlin zustande kamen, buchten sich viele Menschen in reguläre Verbindungen der Deutschen Bahn ein. Züge aus dem Schwarzwald waren schnell restlos ausgebucht, deswegen nahmen zahlreiche Freiburger Umwege beispielsweise über Köln in Kauf.

Die Stimmung trübte das nicht, überall in der Stadtmitte reckten die rotgekleideten Süddeutschen Pokalattrappen in die Höhe: So herrschte auch am Brandenburger Tor, am Potsdamer Platz und am Theodor-Heuss-Platz eine ausgelassene Atmosphäre. Von dort will die aktive Fanszene ab 16 Uhr zum Olympiastadion aufbrechen. Die Leipziger Anhänger versammelten sich in der Nähe des Messegeländes.

Die "Supporters Crew Freiburg" hatte zuvor noch einmal Kritik am Gegner geübt, der von ihr initiierte Marsch zum Stadion führt nicht weit entfernt vom Leipziger Fanfest vorbei. Der VfL Osnabrück solidarisierte sich bereits offen mit dem Sport-Club, auch etwa Bundesligist VfL Bochum schrieb via Twitter: "Schnappt euch den Pott! Viel Erfolg Leute". Viel Rivalität zwischen Südbadenern und Sachsen also, offenbar aber friedlich. Auf kicker-Anfrage konnte die Polizei Berlin am frühen Nachmittag keinerlei Zwischenfälle melden. Nur eine Reihe von Fahrzeugen des Getränkeherstelles Red Bull, der Leipzig maßgeblich finanziert, wird auf den Touren durch die Stadt immer wieder ausgepfiffen.