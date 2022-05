Freiburger Appell - Leipziger Sonderzug

Trotz Fanschalstreit - Krawalle sind beim Pokalfinale zwischen Freiburg und Leipzig am Samstag nicht zu erwarten. Wie die beiden Vereine für Berlin planen ...

Benehmen, bitte! Wenn am Samstag etwa 27 000 Freiburger Berlin fluten, soll es so anständig zugehen wie daheim im Breisgau. "Damit der Sport-Club und seine Fans auch in der Bundeshauptstadt ihrem sympathischen Image gerecht werden, bittet der SC Freiburg alle Fans, sich an die Spielregeln der Veranstalter und der Sicherheitsbehörden zu halten", schreiben die Südbadener auf ihrer Website. Krawalle sind ohnehin nicht zu erwarten. Auch die Leipziger Szene gilt als friedlich und eher von Familien geprägt.

"Für uns ist es das größte Spiel, das dieser Verein bislang hatte", sagt die Freiburger Fan-Aktivistin Helen Breit über die erste Finalteilnahme. Die Schwarzwälder wollen sich auf den Erfolg ihrer Mannschaft fokussieren, ohne Reibung am Gegner geht es trotzdem nicht. Die aktive Szene möchte das Pokalspiel nutzen, um in diesem Rahmen ihre Kritik an RB zu formulieren - die Leipziger werden maßgeblich vom Getränkehersteller Red Bull finanziert und tragen dessen Bullen im Vereinswappen.

Breit ist deswegen "froh" darüber, dass Verein und Fanszene Einigkeit im Fanschal-Streit zeigen. Der SC lehnte einen gemeinsamen Schal mit ineinander übergehenden Logos ab. Leipzigs Vorstandschef Oliver Mintzlaff empfand das als mangelnden Respekt. SC-Finanzvorstand Oliver Leki zeigte sich davon befremdet und betonte im SWR, für solche Schals müsse es "eine Verbindung zwischen den Vereinen" geben. In der Vergangenheit lehnte auch der BVB so einen Schal ab.

Rote Bullen in weiß - Kein Freiburger Sonderzug

Derartige Possen lassen die Leipziger Fans kalt. Am Samstag wollen sie sich ganz in Weiß gekleidet ab 14 Uhr am Hammarskjöldplatz nahe des Messegeländes treffen. Ticketinhaber bekommen dort zwei Getränke gratis, jüngere Anhänger können sich beim Torwandschießen oder im Duell mit einem Robo-Keeper austoben. Ein Sonderzug aus Leipzig bringt knapp 1000 Menschen aus Sachsen in die Hauptstadt - nachdem die Bullen im vergangenen Jahr coronabedingt ohne Fans im Finale spielten, gibt es einiges nachzuholen.

SC-Fans müssen dagegen individuell oder mit Bussen anreisen. Ein Sonderzug kam aus organisatorischen Gründen nicht zustande. Der Verein lädt ab 11 Uhr zu einem "Fanhock" am Breitscheidplatz, auf ein "großes Programm" wird nach Vereinsangaben auf Wunsch der Fans "bewusst verzichtet". Die aktive Szene sammelt sich außerdem ab 14 Uhr am Theodor-Heuss-Platz. Von dort aus wollen sie zwei Stunden später gemeinsam in Richtung Olympiastadion aufbrechen. Bestenfalls ohne Zwischenfälle - passend zum Image.

Jim Decker