Unterhaltsam aber torlos: Klatte sichert Babelsberg einen Zähler gegen den BAK

Das Spitzenspiel Zweiter gegen Erster endete am Freitagabend mit einer Punkteteilung. Das hatte die Heimelf vor allem ihrem Torhüter Luis Klatte zu verdanken, der sich an diesem Tag hellwach präsentierte.

Babelsberg wechselte im Vergleich zur verdienten Vorwochenniederlage (1:2 gegen den BFC) vierfach, für Ibraimi, Schmidt, Steinborn und Frahn begannen Iraqi, Nattermann, Sietan und Cakmak. Beim BAK sah Coach Duda nach dem 2:0-Erfolg über Meuselwitz weniger Grund für Veränderungen, lediglich Sussek stand für Krasniqi in der Startformation.

Beide Teams starteten elanvoll, suchten ihr Heil in der Offensive. Die Heimelf hatte so die erste dicke Chance: Nach einer Halbfeldflanke von Ibraimi scheiterte Ndualu per Kopf aus kürzester Distanz am Fuß von Keeper Zwick (12.); auch der Abpraller hoppelte knapp vorbei. Auf der Gegenseite vergab Sietan alleine vor Klatte (16.). Dann aber entwickelten die Babelsberger aus dem Spiel heraus Übergewicht und konnten eine Doppelchance verbuchen: Cakmak setzte den Ball erst aus spitzem Winkel ans Außennetz (19.), dann musste Schulz im Laufduell in höchster Not gegen Ndualu klären (20.).

Nach rund einer halben Stunde aber kam der BAK auf - und mit ihm seine Eckbälle. Gleich drei davon wurden in Folge gefährlich direkt aufs Tor gezogen (31./32./35.), beim letzten landete Meyers Versuch gar am Innenpfosten. Und auch aus dem Spiel heraus erzeugte Meyer Gefahr, sein Schuss wurde knapp neben den Pfosten abgefälscht (37.). Kurz vor der Pause wieder ein Lebenszeichen der Babelsberger, Kapitän Danko schlenzte den Ball aus rund 20 Metern knapp am langen Pfosten vorbei (44.). So blieb es zur Pause bei einem verdienten wie unterhaltsamen 0:0.

Keeper Klatte hält Babelsberg im Spiel

Nach Wiederanpfiff blieben die Gäste am Drücker: Klatte blieb Sieger gegen Richter und Seaton (51./52.), dann setzte Richter einen Ball nach einer Ecke aus 17 Metern an die Querlatte (53.). So langsam war der Zwischenstand aus Sicht der Heimelf glücklich zu nennen. Babelsberg versuchte es weiter mit spielerischen Lösungen, die Gäste allerdings erschwerten die Versuche durch ihr laufintensives Pressing, so kam es zu keinen nennenswerten Offensivaktionen der Heimelf. Anders beim BAK: Klatte fischte einen weiteren Seaton-Abschluss aus dem kurzen Eck (67.) und brachte sich so langsam in Position für die Auszeichnung als Mann des Spiels.

Nun aber dauerte er bis in die Schlussminuten, bis die Zuschauer in Potsdam wieder Torchancen zu sehen bekamen: Rausch rettete gegen Rogero - Klatte war da bereits geschlagen (87.). In der vorletzten Spielminute bekam dann plötzlich die Heimelf die Siegchance serviert, doch Gladrow setzte einen Freistoß aus rund 23 Metern knapp am Pfosten vorbei (89.). So blieb es am Ende beim glücklichen Punktgewinn der Babelsberger, nach zuletzt vier Siegen in Folge muss der BAK mal wieder ein Remis hinnehmen. Der neue Tabellenzweite, Lok Leipzig, kann den Rückstand auf den Primus auf fünf Zähler verkürzen.