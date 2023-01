Ausgebildet bei RB Leipzig: Krasucki einer von zwei weiteren Neuen bei TeBe

Der abstiegsbedrohte Regionalligist Tennis Borussia Berlin ist auf dem Transfermarkt weiter fleißig: Mit Dino Mahmutovic und Daniel Krasucki schließen sich zwei weitere Winter-Neuzugänge dem Team aus der Hauptstadt an.

Neu-Coach Christopher Brauer wird bei Tennis Borussia Berlin mit einem veränderten Kader die Rückrunde der Regionalliga-Spielzeit bestreiten: Benjamin Borth, seit Ende November sportlicher Leiter bei TeBe, konnte kurz nach Neujahr zwei weitere Winterwechsel eintüten: So stoßen Dino Mahmutovic (21, defensives Mittelfeld) und Daniel Krasucki (19, offensives Mittelfeld) zum Kader.

Für den gebürtigen Luxemburger Mahmutovic ist TeBe bereits die dritte Station in Deutschland. Zuvor spielte er in der Jugend für Eintracht Trier und die SV Elversberg, bevor er zurück in seine Heimat ging. Dort spielte der 21-Jährige für Titus Petingen, den FC Wiltz, US Hostert und zuletzt für den FC Jeunesse Junglinster in der Ehrenpromotion, der zweithöchsten Liga Luxemburgs.

Ausgebildet bei RB

Krasucki hingegen kickte bis Oktober 2022 beim polnischen Zweitligisten GKS Katowice, war seitdem vereinslos. Ausgebildet wurde der 19-jährige gebürtige Berliner allerdings - neben Viktoria Berlin - auch bei RB Leipzig, wo er in der Junioren-Bundesliga Erfahrungen sammelte. Er kommt zudem auf sechs Einsätze in Polens U 15 und U 16.

Die Spieler brächten viel Potenzial mit, so Borth in der Meldung zum Wechsel, "ich werde gemeinsam mit dem Trainerteam alles dafür tun, dass sie dieses Potenzial auch voll ausschöpfen können." Mahmutovic und Krasucki sind die Neuzugänge drei und vier bei den Berlinern, in den vergangenen Tagen wurden bereits die Transfers von Felix Pilger und Étienne Nikol bekannt. Zum Winter stehen die Berliner, für die es am 20. Januar. mit einem Heimspiel gegen den BAK bereits in der Liga weitergeht, auf dem vorletzten Rang.