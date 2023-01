Aus der U-19-Bundesliga zu TeBe Berlin: Brauer wird neuer Trainer

Tennis Borussia Berlin wird mit Christopher Brauer als neuen Cheftrainer um den Klassenerhalt in der Regionalliga Nordost kämpfen. Der ehemalige Jugendspieler von TeBe verlässt dafür den Berliner AK.

Wenige Tage nach der Trennung von Abu Nije hat Tennis Borussia Berlin seine Trainerfrage geklärt: Christopher Brauer wird zukünftig bei den Veilchen an der Seitenlinie stehen und dabei von Stephan Kling und Thomas vom Hagen unterstützt.

Der 34-Jährige war bis zuletzt Coach der U 19 des Berliner AK, die er von der Regionalliga in die Bundesliga geführt hatte. Parallel war Brauer Co-Trainer der Regionalliga-Mannschaft des BAK. Jetzt rückt er beim Stadtrivalen in die erste Reihe. "Ich habe als Jugendspieler selbst bei Tennis Borussia gespielt und freue mich deswegen zusätzlich auf meine neue Aufgabe bei diesem Traditionsverein. Für mich ist TeBe ein toller Verein mit engagierter Fanszene", lässt der neue Trainer in einer Mitteilung auf der TeBe-Homepage verlauten. Gleichwohl weiß Brauer, dass die Aufgabe beim Tabellenvorletzten kein Zuckerschlecken wird: "Wir sind uns der großen Herausforderung bewusst. Unser Ziel ist es, stets fokussiert und inhaltlich zu arbeiten und den Ballast der Hinrunde abzulegen. Die Weiterentwicklung der Spieler steht dabei im Vordergrund. Der Besuch im Mommsenstadion soll den Zuschauerinnen und Zuschauern wieder Freude bereiten. Selbstverständlich werden wir alles dafür tun, um den Klassenerhalt möglich zu machen."

Borth kennt Brauer

Sportdirektor Benjamin Borth weiß, für wen er sich entschieden hat, stand Borth schließlich bis November ebenfalls in Diensten des BAK und sagt nun: "Chris ist ein sehr akribischer Trainer mit einer klaren Spielidee. Bei der Arbeit mit den A-Junioren des Berliner AK hat er stets die Weiterentwicklung talentierter Spieler vorangetrieben. Dadurch haben fünf Spieler im vergangenen Jahr den Sprung in die Herrenmannschaft geschafft. Ich freue mich, jetzt auch bei Tennis Borussia Berlin mit ihm zusammenarbeiten zu können und bin zuversichtlich, dass er der Mannschaft neue Impulse geben kann."

Der Vorstandsvorsitzende der Veilchen, Günter Brombosch, zeigte sich in einer ersten Reaktion ebenfalls zufrieden: "Uns ist bewusst, dass wir uns in einer schwierigen Situation befinden. Umso wichtiger war es, eine langfristige Lösung zu finden. Er kennt die Liga und wird sich auch aufgrund seiner TeBe-Vergangenheit schnell einleben."

Bereits am 20. Januar stehen Brauers Künste erstmals in einem Regionalliga-Spiel auf dem Prüfstand. Gegner zum Jahresauftakt ist übrigens der Berliner AK. Nach der mageren Hinrundenbilanz mit nur sieben Punkten planen die Berliner bereits jetzt zweigleisig. "Wir wissen, dass der Abstieg aktuell näher ist als der Klassenerhalt", sagt Borth. Die Hoffnung haben die Verantwortlichen aber noch nicht aufgegeben.