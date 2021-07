Aus Malta an die Mosel: Christopher Bibaku stürmt für Eintracht Trier

Der SV Eintracht Trier hat sich mit Christopher Bibaku in der Offensive verstärkt. Der 25-jährige Franzose kommt aus Malta an die Mosel und bereiste Europa in seiner Karriere schon von West nach Ost und Nord nach Süd.

Christopher Bibaku (links, noch im Trikot des SK Vorwaerts Steyr) verstärkt den Angriff von Eintracht Trier. Getty Images