Aus 2 mach 1: DFB reduziert Saliakas-Sperre

Der Einspruch des FC St. Pauli gegen die Sperre von Manolis Saliakas war erfolgreich. Die Sperre des Abwehrspielers wurde verkürzt.

Fehlt in der 2. DFB-Pokal-Runde in Freiburg: Manolis Saliakas. IMAGO/Claus Bergmann

Beim 4:3-Spektakel der Kiezkicker in der ersten DFB-Pokalrunde bei Regionalligist SV Straelen sah Manolis Saliakas 13 Minuten vor dem Ende von Schiedsrichter Tom Bauer (Mainz) Rot nach einem Foul an Toshiaki Miyamoto. Das Urteil des DFB-Sportgerichts: eine Sperre von zwei Pokalspielen für den 25-Jährigen.

St. Pauli legte Einspruch ein, dass DFB-Sportgericht hat das Strafmaß gegen den Griechen, der im Sommer von PAS Ioannina gekommen war, am Freitag nun angepasst. Saliakas muss nur noch ein Spiel zuschauen. Die Sperre wurde "wegen eines unsportlichen Verhaltens im schriftlichen Verfahren von zwei Pokalspielen auf ein Pokalspiel reduziert", teilte der DFB mit.

Damit verpasst der Abwehrmann, der in der Liga in allen sieben Spielen in der Startelf stand, die Partie in der 2. Runde bei Pokalfinalist SC Freiburg am 19. Oktober.

Gegen das Urteil kann binnen einer Woche Berufung zum DFB-Bundesgericht eingelegt werden.