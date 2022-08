DFB sperrt Saliakas - St. Pauli legt Einspruch ein

St. Paulis Neuzugang Manolis Saliakas fehlt den Kiez-Kickern in den nächsten Pokal-Spielen. Oder?

Nach seiner Roten Karte beim Regionalligisten SV Straelen (4:3) in der 1. Hauptrunde des DFB-Pokal muss St. Paulis Neuzugang Manolis Saliakas zweimal im Pokal aussetzen.

Saliakas war nach einem Foul an Toshiaki Miyamoto in der 77. Minute von Schiedsrichter Tom Bauer (Mainz) des Feldes verwiesen worden. Das DFB-Sportgericht sperrte den 25-jährigen Griechen nun für zwei Spiele in den Pokalwettbewerben.

Der FC St. Pauli hat jedoch Einspruch gegen das Urteil des DFB-Sportgerichts eingelegt. Es ist also noch nicht rechtskräftig.

In der Liga ist der Rechtsverteidiger sowieso spielberechtigt. Der FC St. Pauli tritt am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) beim Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern an.