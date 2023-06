Augsburgs Klein wechselt auf Leihbasis nach Sandhausen

Daniel Klein wird künftig für den SV Sandhausen auflaufen. Der 22-jährige Torhüter schließt sich dem Drittligisten auf Leihbasis vom FC Augsburg an.

Obwohl Augsburgs etatmäßige Nummer 1 Rafal Gikiewicz verletzungsbedingt in der abgelaufenen Spielzeit längere Zeit ausfiel, blieb Daniel Klein der Durchbruch beim FCA bislang verwehrt. Nun wechselt der 22-jährige Torhüter, dem auch in der kommenden Saison nach Gikiewicz' Abschied und der Verpflichtung von Finn Dahmen nur die Reservistenrolle drohte, auf Leihbasis zu Drittligist SV Sandhausen.

"Daniel Klein ist mit dem Wunsch auf uns zugekommen, im Rahmen einer Leihe mehr Spielpraxis sammeln zu können", erklärt Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport des FCA, die Entscheidung, Klein an den Hardtwald zu verleihen. "Diesem Wunsch sind wir nun nachgekommen, denn es ist für einen jungen Torhüter wichtig, Spielpraxis zu sammeln. Wir sind sicher, dass er sich in Sandhausen gut entwickelt, und wünschen ihm für die neue Saison viel Erfolg."

Klein trifft auf einen alten Bekannten

Der Vertrag des Torhüters, der in der Jugend der TSG Hoffenheim ausgebildet wurde und 2021 zu den Fuggerstädtern kam, läuft noch bis Sommer 2025. Auch wenn ich mich in Augsburg sehr wohl fühle, so sehe ich die Ausleihe nach Sandhausen als große Chance für mich. Ich habe jetzt eine ganze Vorbereitung lang Zeit, um den Trainer mit guten Leistungen zu überzeugen und mir Einsatzzeiten zu erarbeiten“, sagt Klein, der bislang 16-mal in der Regionalliga Südwest sowie 20-mal in der Regionalliga Bayern zum Einsatz kam.

Besagter Trainer, Danny Galm, ist für Klein ein alter Bekannter. "Ich kenn Daniel aus unserer Hoffenheimer Zeit und habe seinen Weg mit Interesse verfolgt", so der 37-Jährige, der von 2016 bis 2021 im Nachwuchsbereich der Kraichgauer arbeitete. "Wir haben einen jungen Torhüter mit viel Potential verpflichtet, der den Konkurrenzkampf antreiben wird", so Galm weiter.

"Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mich schnell überzeugt, mich dem SV Sandhausen anzuschließen. Nun freue ich mich auf die Zeit mit der Mannschaft und kann den Saisonstart kaum erwarten", so Klein in einer Mitteilung des Drittligisten, der damit bereits seinen elften Sommer-Neuzugang vorstellen konnte.