Starker Dahmen, Michel mit Doppelpack: FCA düpiert Ajax

Gute Ansätze und ein Sieg fürs Selbstvertrauen: Bei der offiziellen Saisoneröffnung hat der FC Augsburg Ajax Amsterdam mit 3:1 besiegt. Ein Neuzugang traf doppelt, auch Torwart Dahmen überzeugte.

Schon am Vormittag hatte eine FCA-Elf gegen Zweitliga-Absteiger Jahn Regensburg mit 3:2 gewonnen, die Tore erzielten Beljo, Gumny und Demirovic. Dann brachte Trainer Enrico Maaßen am Nachmittag im Rahmen der offiziellen Saisoneröffnung alle fünf spielfähigen Neuzugänge in der Startelf, als Augsburg auf den niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam traf. Lediglich Okugawa ist nach einem Schlüsselbeinbruch nicht so weit. Auf der Rechtsverteidigerposition würde der FCA gerne einen Spieler verpflichten, Maaßen testete Engels auf dieser Position.

Es entwickelte sich eine muntere Partie, in der die Niederländer sofort im Spiel waren: Vier Eckbälle nach zwei Minuten zeugten davon ebenso wie die ein oder andere konfuse Situation im FCA-Strafraum. Die Maaßen-Elf fand nach einer Viertelstunde besser in die Partie, suchte ihr Glück im schnellen Umschaltspiel. Zu klaren Abschlüssen kamen beide Teams zunächst nicht, trotz teils guter Kombinationen.

Neuzugang Tietz hätte dann das 1:0 besorgen müssen, nachdem ihn der über links nach vorne stürmende Maier perfekt bedient hatte. Doch der Angreifer scheiterte völlig frei aus elf Metern kläglich mit einem Kullerball (25.). Auf der Gegenseite rettete Torwart Dahmen gegen den allein auf ihn zulaufenden Ex-Leipziger Brobbey (33.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff profitierte der FCA von einem kapitalen Schnitzer von Rulli. Engels schaltete sich über rechts ein, steckte den Ball zur Vargas durch, dessen abgefälschte Flanke dem Ajax-Keeper aus den Händen und hinter die eigene Torlinie rutschte.

Dahmen pariert gegen Francisco Conceicao

Nach dem Seitenwechsel erarbeitete sich die Mannschaft von Trainer Peter Bosz, früher Dortmund und Leverkusen, ein optisches Übergewicht. Nach einem Kontakt von Winther gegen Brobbey entschied Bundesliga-Schiedsrichter Robert Hartmann auf Elfmeter, den der Gefoulte sicher verwandelte, obwohl Dahmen in der richtigen Ecke war (56.).

Der von Mainz verpflichtete Torwart hinterließ einen deutlich stärkeren Eindruck als vor einer Woche gegen die PSV Eindhoven, er rettete vor 14 207 Zuschauern famos gegen den frei vor ihm auftauchenden Francisco Conceicao (63.). Für die erneute Führung sorgte Michel mit einem satten, halbhohen Schuss ins linke kurze Eck (69.). Der Ex-Unioner spielte auffälliger als Nebenmann Tietz und schaffte per Elfmeter den Doppelpack und Schlusspunkt, nachdem Rulli ihn gefoult hatte (77.).