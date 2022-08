Auftakt gegen Kolumbien: Deutsche U 20 hat "an den letzten Stellschrauben gedreht"

Für die deutschen U-20-Frauen wird es am Abend bei der WM in Costa Rica ernst. Das Team von Trainerin Kathrin Peter geht jedoch gut vorbereitet ins Duell mit Kolumbien.

Führt das deutsche Team in Costa Rica an: Trainerin Kathrin Peter. Getty Images for DFB

Um 11 Uhr Ortszeit, also 19 Uhr deutscher Zeit, ertönt im Estadio Alejandro Morera Soto in Alajuela der Anpfiff zum ersten Spiel der U-20-Weltmeisterschaft bei den Frauen. Vom 10. bis 28. August kämpfen die Teams in Costa Rica um den Titel, Deutschland und Kolumbien machen den Auftakt. Japan ist Titelverteidiger.

Ebenfalls in Alajuela werden die deutschen Frauen am 13. bzw. 16. August gegen Neuseeland und Mexiko ihre weiteren Gruppenspiele bestreiten.

Junges und fokussiertes Team

DFB-Trainerin Kathrin Peter gab kurz vor Turnierbeginn auf dfb.de eine Stellungnahme ab: "In den vergangenen Tagen haben wir uns nochmal intensiv in Costa Rica vorbereitet und die Zeit genutzt, uns an die Klima- und Zeitumstellung zu gewöhnen." Der Tross habe "an den letzten Stellschrauben gedreht", die Spielerinnen seien "über die Zeit auch als Team nochmal näher zusammengerückt", so die 45-jährige ehemalige Bundesliga-Spielerin.

Auch in Costa Rica soll gejubelt werden: die deutschen U-20-Frauen beim jüngsten Test in Meppen. IMAGO/Werner Scholz

Der DFB hat ein junges Team nach Mittelamerika geschickt. Dieses sei jedoch "sehr fokussiert" und zeige "den unbändigen Willen (...), gemeinsam ein erfolgreiches Turnier zu spielen".

Finale in San José - FIFA-Livestreams

Übersteht Deutschland die Gruppenphase geht es ab Samstag, dem 20. August mit den Viertelfinals weiter. Die Halbfinalspiele finden am 25. August statt, das Finale am 28. August um 20 Uhr Ortszeit (4 Uhr MESZ) im Estadio Nacional in der Landeshauptstadt San José.

Das Spiel um Platz drei wird am Tag des Finals ausgetragen, am 28. August um 16.30 Uhr Ortszeit (0.30 Uhr MESZ). Die FIFA überträgt die Spiele auf ihrer Website per Livestream.